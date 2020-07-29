Бензема: ТОП-5 дриблеров? Неймар, расчет окончен

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема ответил на вопросы подписчиков в ролике на своем YouTube-канале. Когда француза попросили назвать пять лучших дриблеров современности, то он был немногословен. Цитирует Карима AS.

"Неймар, расчет окончен".

Также Бензема отметил, что не поменял бы 4 победы в Лиге чемпионов на триумф на Чемпионате мира. На вопрос о лучших 11 футболистах, Карим ответил просто: "Реал".