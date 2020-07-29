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Бензема: ТОП-5 дриблеров? Неймар, расчет окончен
Карим отметил бразильца
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема ответил на вопросы подписчиков в ролике на своем YouTube-канале. Когда француза попросили назвать пять лучших дриблеров современности, то он был немногословен. Цитирует Карима AS.
"Неймар, расчет окончен".
Также Бензема отметил, что не поменял бы 4 победы в Лиге чемпионов на триумф на Чемпионате мира. На вопрос о лучших 11 футболистах, Карим ответил просто: "Реал".
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Источник:AS
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Комментарии (3)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.07.2020 в 14:32
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Alex7Chapman (Кропивницький)
29.07.2020 в 14:43
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.07.2020 в 15:01
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