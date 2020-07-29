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Бензема: ТОП-5 дриблеров? Неймар, расчет окончен

Франция
(1 голосов)

Карим отметил бразильца

Бензема: ТОП-5 дриблеров? Неймар, расчет окончен
Новина українською

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема ответил на вопросы подписчиков в ролике на своем YouTube-канале. Когда француза попросили назвать пять лучших дриблеров современности, то он был немногословен. Цитирует Карима AS.

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"Неймар, расчет окончен".

Также Бензема отметил, что не поменял бы 4 победы в Лиге чемпионов на триумф на Чемпионате мира. На вопрос о лучших 11 футболистах, Карим ответил просто: "Реал".

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В статье: Карим Бензема Неймар
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Источник:
AS

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Комментарии (3)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.07.2020 в 14:32
Бензема и Зидан - кабилы. Кабилы - это берберский народ в Алжире....Вобщем, два кабила - это сила!
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Alex7Chapman (Кропивницький)
29.07.2020 в 14:43
Галактікос в Іспанії рулять, Бензема респект
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.07.2020 в 15:01
Как это типично для глупых фанатов Реала - жить старыми, 20-летними воспоминаниями... Ну была эра галактикос, всего 4 года. С 1998 по 2002 годы.. И все.. Дальше пшик мыльный пузырь..Сейчас никто так молочных не обзывает...
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