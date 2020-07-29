Ницца взяла в аренду вингера Севильи

Следующий сезон Рони Лопеш проведет в аренде в "Ницце". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Французы договорились с "Севильей" о годичной аренде правого вингера. Более того, летом 2021-го у них будет шанс выкупить его контракт.

В свое время Рони провел несколько неплохих сезонов за "Монако", откуда за 25 миллионов перешел в "Севилью". В Испании его карьера пошла на спад и за последний год он выходил на поле лишь 15 раз.

Отметим, что Лопеш воспитанник "Бенфики" и "Ман Сити". С последними выигрывал кубок английской лиги.