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Ницца взяла в аренду вингера Севильи
Португалец неплохо играл во Франции
Следующий сезон Рони Лопеш проведет в аренде в "Ницце". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Французы договорились с "Севильей" о годичной аренде правого вингера. Более того, летом 2021-го у них будет шанс выкупить его контракт.
В свое время Рони провел несколько неплохих сезонов за "Монако", откуда за 25 миллионов перешел в "Севилью". В Испании его карьера пошла на спад и за последний год он выходил на поле лишь 15 раз.
???????? @Rony10Lopes en action ????— OGC Nice (@ogcnice) July 29, 2020
Avez-vous un petit message pour lui souhaiter la bienvenue ? #BienvenueRony #IssaNissa pic.twitter.com/NCQmGNZ9dH
Отметим, что Лопеш воспитанник "Бенфики" и "Ман Сити". С последними выигрывал кубок английской лиги.