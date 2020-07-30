Тухель: Сыграет ли Мбаппе с Аталантой? Необходимо чудо

Наставник "ПСЖ" Томас Тухель сильно сомневается, что Килиан Мбаппе будет готов к матчу Лиги Чемпионов. Он получил травму в финале кубка Франции.

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"Это скажется на нашей команде, но мы все еще надеемся, что он сможет восстановиться. Но нужно признать, что шансы очень и очень малы. Шансы падают с каждым днем и нужно чудо", - заявил немецкий специлаист.

Игра против "Аталанты" состоится 12-го августа. Завтра парижане сыграют в финале кубка французской лиги против "Лиона".