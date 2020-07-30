  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Тухель: Сыграет ли Мбаппе с Аталантой? Необходимо чудо
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тухель: Сыграет ли Мбаппе с Аталантой? Необходимо чудо

Франция
(1 голосов)

И судя по всему, ждать его не стоит

Тухель: Сыграет ли Мбаппе с Аталантой? Необходимо чудо
UA-Футбол
Новина українською

Наставник "ПСЖ" Томас Тухель сильно сомневается, что Килиан Мбаппе будет готов к матчу Лиги Чемпионов. Он получил травму в финале кубка Франции.

Читайте такжеОфициально: Мбаппе пропустит три недели и вряд ли сыграет с Аталантой

"Это скажется на нашей команде, но мы все еще надеемся, что он сможет восстановиться. Но нужно признать, что шансы очень и очень малы. Шансы падают с каждым днем и нужно чудо", - заявил немецкий специлаист.

Игра против "Аталанты" состоится 12-го августа. Завтра парижане сыграют в финале кубка французской лиги против "Лиона".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Томас Тухель Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...