Неймар: Нам предстоит провести четыре финала

Нападающий "ПСЖ" Неймар дал интервью перед финалом Кубка лиги против "Лиона".

"Нам предстоит провести четыре финала. Каждый матч – это финал, и именно так мы к ним и относимся. Мы всегда играем ради побед.

Я доволен своей статистикой. Очевидно, что уверенность команды влияет на мои выступления, так что я более чем удовлетворен. Сочетание индивидуальных выступлений и сильной команды приведет нас к титулам", – сказал Неймар для Diario Sport.

Напомним, что "ПСЖ" сегодня сыграет с "Лионом".