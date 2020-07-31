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Неймар: Нам предстоит провести четыре финала

Франция
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Неймар прокомментировал предстоящие матчи ПСЖ

Неймар: Нам предстоит провести четыре финала
Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Неймар дал интервью перед финалом Кубка лиги против "Лиона".

"Нам предстоит провести четыре финала. Каждый матч – это финал, и именно так мы к ним и относимся. Мы всегда играем ради побед.

Я доволен своей статистикой. Очевидно, что уверенность команды влияет на мои выступления, так что я более чем удовлетворен. Сочетание индивидуальных выступлений и сильной команды приведет нас к титулам", – сказал Неймар для Diario Sport.

Напомним, что "ПСЖ" сегодня сыграет с "Лионом".

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В статье: Неймар ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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