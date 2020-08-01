Франция
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ПСЖ - Лион 0:0 / 6:5 пен. Видео обзор финального матча Кубка лиги Франции
Третий трофей Парижа в сезоне
Накануне возобновления Лиги чемпионов Париж пополнил свою коллекцию двумя кубками: в течение этой недели команда Томаса Тухеля поочерёдно завоевала Кубок Франции и Кубок французской лиги. В игровое время поединка против "Лиона" футболисты оставили зрителей без голов. Победитель встречи определился в серии пенальти: единственный промах за 12 ударов на два коллектива допустил Бертран Траоре.
Париж. "Стад де Франс"
"ПСЖ" - "Лион" - 0:0 (6:5)
Обзор матча
Серия пенальти
Церемония награждения
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