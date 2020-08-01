Форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар назвал рутиной вчерашнюю победу в финале Кубки Лиги, процитировав строчку из песни бразильской группы Turma do Padoge.

"Это уже стало рутиной. И так всегда", – написал Неймар в твиттере.

Напомним, "ПСЖ" в серии пенальти вырвал победу у "Лиона" (0:0, пен. 6:5). Ранее клуб также выиграл чемпионат и Кубок Франции.