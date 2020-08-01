Франция
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Неймар – о победе ПСЖ в Кубке Лиги: Это стало рутиной
Бразилец высказался об очередном внутреннем титуле "ПСЖ"
Форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар назвал рутиной вчерашнюю победу в финале Кубки Лиги, процитировав строчку из песни бразильской группы Turma do Padoge.
"Это уже стало рутиной. И так всегда", – написал Неймар в твиттере.
Напомним, "ПСЖ" в серии пенальти вырвал победу у "Лиона" (0:0, пен. 6:5). Ранее клуб также выиграл чемпионат и Кубок Франции.
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