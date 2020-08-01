Президента Тулузы угрожают убить. Дело расследует полиция

Новый президент "Тулузы" Дамьен Комолли получил несколько угроз жизни в инстаграме. Сейчас расследованием дела занимается полиция, сообщает Sud-Ouest.

Ранее в этом году угрозы получал также экс-тренер "Фиалок" Ален Казанова, поэтому следователи прежде всего проверяют фанатскую среду, которая может быть недовольна последними событиями в клубе.

"Тулуза" вылетела из элитного дивизиона по итогам прошлого сезона, набрав рекордно низкое количество очков, после чего клуб сменил собственника и перешел в собственность американского фонда RedBird Capital Partners.

47-летний Комолли - бывший спортдир "Тоттенхэма", "Арсенала" и "Ливерпуля". Он был назначен новыми владельцами на пост президента "Тулузы" всего 10 дней назад.