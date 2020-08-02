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Ман Юнайтед включился в борьбу за 19-летнего защитника Монако
Бадиашиле заинтересовал несколько европейских клубов
GFFN сообщает, что "Манчестер Юнайтед" хочет подписать 19-летнего игрока "Монако" Бенуа Бадиашиле.
Молодий защитник привлек внимание ряда клубов ТОП-5 лиг. В борьбе за футболистав лидирует "Байер", немецкий клуб уже ведет переговоры с руководством монегасков.
"Монако" выставил ценник на Бадиашиле - 30 миллионов евро.
В СМИ ранее была информация, что Бенуа также интересен мадридскому "Реалу".
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Источник:GFFN
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