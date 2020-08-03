Тухель резко ответил на критику ПСЖ: У нас все хорошо, но нет! Будем искать проблемы

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель ответил на вопрос журналиста, о том, что парижане забили лишь один гол в в двух последних матчах.

- Вы провели 210 минут в двух матчах за неделю и забили один гол - мяч Неймара "Сент-Этьену"...

- Ну и что?

- Ну, это просто...

- Что? Да, нам все еще везет! Можете так и написать. Дело только в этом, нам везет! Все так, класса нет, только везение.

Это футбол! Это просто футбол. Вы знаете, как "Ливерпуль" сыграл с "Барселоной" у них дома в прошлом году? Как они сыграли, а потом выиграли Лигу чемпионов? Покажите мне команду, которая забивает 4-5 голов в каждом матче! Это невозможно.

Но вы всегда ищете какой-то негатив. По 99 пунктам все хорошо, но нет! Будем искать 100-й пункт, негативный! Будем искать проблемы. Проблем нет, мы выиграли. Я не собираюсь извиняться за этот гол. Нет смысла искать оправдания, - сказал Тухель.