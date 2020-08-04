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Перрен - настоящий олдскул: 17 лет в родном клубе и финал по-зидановски

Франция
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На уход легендарного кэпа "Сент-Этьена"

Перрен - настоящий олдскул: 17 лет в родном клубе и финал по-зидановски
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Вообще он не должен был играть в этот раз. Его контракт истек в конце июня, и капитан давно объявил, что он станет для него последним. Но кто откажется выйти в финале?

А тут еще как нарочно "Арсенал" встал в позу и не разрешил сыграть в решающем матче Вильяму Салиба, забрав его обратно из аренды. Французы возмутились, но это ничего не меняло - парень отбыл в Лондон. А "Сент-Этьен" остался без ведущего центрбека.

Пришлось Лоику Перрену возвращаться в дело - он форсировал восстановление после очередной травмы и вернулся в основную группу за пару дней до финала Кубка Франции. О деньгах речь вообще не шла - за свой последний месяц на "Жоффруа Гишар" защитник заработал лишь 5,000 евро. Эту сумму он сам предложил клубу, чтоб не быть обузой. У "Стефануа" уже пару лет перманентные финансовые проблемы.

"Я планировал уйти, но с учетом всего, что произошло, выразил желание продолжить. Я хочу показать, что могу еще раз быть полезен команде", - заявил тогда Перрен на пресс-конференции.

Увы, это был самообман.

***

Уже на 26-й минуте финала Килиан Мбаппе пробросил мяч мимо ветерана и на форсажах помчался на ворота. Перрен прыгнул в подкат и, наверное, будь он на пять лет моложе, то достал бы мяч. Но возраст давно уже играл против него.

В итоге грубейший фол и красная карточка. Мбаппе от больших проблем спасли только крепкие связки и везение, но все равно в решающих стадиях Лиги чемпионов он, скорее всего, не сыграет. Ну а для Перрена это был конец. Теперь уже окончательный.

Он закончил почти как Зидан - тоже красная карточка, тоже в финале. Вот только легендой мирового футбола Лоику стать было не суждено - он вошел в историю иначе.

Вообще до Перрена последним топовым игроком во Франции, который провел всю карьеру в клубе из родного города, был Эрик Сикора. Живой символ "Ланса" выступал за клуб с 1985-го по 2004-й, и с тех пор гранды рано или поздно перекупали всех, кроме лидера "Сент-Этьена".

Справедливости ради, его карьера тоже могла продолжиться в Англии - в 2013 году Арсен Венгер всерьез смотрел Перрена, но в итоге не решился брать игрока, пережившего два разрыва связок. Может, зря - вторая половина карьеры у Лоика получилась даже целостнее первой. С другой стороны, так родилась красивая и необычная для современного футбола история, в которой на первом месте преданность, а не деньги.

***

Перрен родился в окрестностях Сент-Этьена, в 30 км от "Жоффруа Гишар". Отец привел его за руку в клубную школу, когда ему было 13. Для клуба то были плохие времена.

Перрен - настоящий олдскул: 17 лет в родном клубе и финал по-зидановски - изображение 1

Последний сильный состав у "Стефануа" был в первой половине 90-х, но Вилли Саньоль и Лоран Блан быстро ушли, а Грегори Купе вообще перебрался в логово извечных врагов, став игроком "Лиона". Денег не хватало катастрофически, и нечистое на руку руководство начало мухлевать с трансферами. Помните, как влип экс-вратарь сборной Украины Максим Левицкий? Его в "Сент-Этьене" выдали за грека. Хорошо еще, что отделался 4 месяцами бана.

А вот клуб не пощадили - забрали 7 очков, и он отправился в Лигу 2, откуда вернулся спустя 4 года уже с Перреном в составе.

Тогда Лоик еще играл в середине поля и славился, прежде всего, цепкостью и характером. Глядя на его самоотверженные действия, фанаты зеленых - преимущественно рабочие из окрестных заводов - видели в нем себя.

Капитанскую повязку Перрен получил уже в 22 года, но это вообще не стало сенсацией. К тому времени он был кумиром "Жоффруа Гишар" и одним из самых харизматичных молодых игроков Франции. Вне сомнений, дорос бы и до сборной, если бы не травмы.

Первый разрыв крестообразных связок Лоик перенес в 21 год, второй - в 26. Кроме них были еще полтора десятка самых разных повреждений, из-за которых он почти никогда не играл больше 25 матчей в чемпионате. Но каждый раз после нового восстановления, Перрен мгновенно набирал кондиции и вливался в команду, будто ничего и происходило. Уникальный человек.

***

Центрбеком Перрена сделал Кристоф Гальтье в 2009 году - понял, что после стольких травм у Лоика при всем желании не хватит скорости играть в полузащите или на фланге обороны.

Перрен - настоящий олдскул: 17 лет в родном клубе и финал по-зидановски - изображение 2

То решение предопределило всю карьеру Перрена. Ну а "Сент-Этьену" подарило топового стоппера, о котором команда и мечтать не могла. Помимо жесткости и отбора, у Лоика был прекрасный первый пас и неплохой дриблинг - не зря же начинал в полузащите. С таким миксом качеств он очень быстро стал звездой Лиги 1.

С Гальтье Перрен прошел через все. Он видел, как дрались в раздевалке Пайет и Матюиди; стал свидетелем перерождения Пьера-Эмерика Обамеянга из никому не нужного вингера в главную сенсацию французского футбола; наиграл десятки матчей в Лиге Европы, боролся за медали и, самое главное, добыл трофей. С 80-х "Стефануа" не могли ничего выиграть, но в 2013-м звезды наконец сошлись. На пути к финалу зеленые трижды (!) дотягивали до серии пенальти, и всякий раз побеждали - в том числе, "Пари Сен-Жермен".

Прекрасная была команда: за опыт здесь отвечали Клер, Бризон, Брандао и он, Перрен. Рядом бегали молодые и мегаперспективные Обамеянг, Гилавоги, Зума, Молло. Одни впоследствии реализовались, другие нет, но тогда, в финале против "Ренна", они сделали все правильно. Решающий гол забил Брандао - и начались празднования.

Перрен - настоящий олдскул: 17 лет в родном клубе и финал по-зидановски - изображение 3

***

Собственно, тогда Перреном и заинтересовался "Арсенал". Параллельно его начали вызывать в сборную Франции, но дебютировать так и не вышло - Дешам даже в товарняках выбирал других. Глупо как-то получилось.

С годами Лоик все больше сосредотачивался на своем наследии дома. Сам Робер Эрбен, творец великого "Сент-Этьена" 70-х, за несколько месяцев до смерти признавался, что в Перрене видит себя самого. Не жалели хороших слов про "Капи" и другие болельщики "Стефануа". Один из самых известных - звезда нового голливудского поколения Тимоти Шаламе.

"Лоик Перрен воплощает ценности "Сент-Этьена": труд, смирение, самоотверженность. Я его большой поклонник", - признавался актер, расхаживая по Лондону в фирменной бейсболке "Стефануа". И не удивляйтесь - у него отец француз.

В итоге Перрен не добрался до показателя Эрбена всего-ничего - остановился на отметке в 473 матча в зеленой форме, тогда как у Сфинкса их 492. Ну и еще впереди звезда 50-х Рене Доминго (533). Говорят, в "Сент-Этьене" теперь навсегда выведут из обращения 24-й номер. Логичное решение, если так. "Стефануа" все еще входят в тройку самых титулованных клубов Франции, но и по их меркам Перрен - абсолютная легенда.

***

И знаете, что самое интересное? Красная за снос Мбаппе стала для Перрена всего лишь второй за всю карьеру. Впервые он был удален в 2016-м против "Тулузы" - и там имела место, скорее, неуклюжесть, чем злой умысел. "Покидая поле один, приходя в пустую раздевалку, чувствуешь себя обманутым. Дрянное чувство", - сказал тогда защитник.

И вот снова, в последнем матче в карьере. Перрен полтора десятилетия создавал образ джентльмена, а ушел мясником. Наверное, раньше надо быть заканчивать - еще когда колено позволяло выходить на поле без уколов. Но, опять же, кто откажется сыграть в финале, да еще и после стольких лет?

Это мог быть венец его трудов - все силы и здоровье Перрен положил на то, чтобы вернуть "Сент-Этьену" былую славу. Тем не менее, пластмассовый мир победил. Все, что досталось поседевшему капитану - окончание карьеры, которое теперь точно не забудут.

Не так и мало, если честно. Многим не достается и этого. Хотя, конечно, рассчитывал он на совсем другое.

Да и заслуживал тоже другого.

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В статье: Кристоф Гальтье Лига 1 Лоик Перрен Сент-Этьен Килиан Мбаппе
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