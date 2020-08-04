Перрен - настоящий олдскул: 17 лет в родном клубе и финал по-зидановски

Вообще он не должен был играть в этот раз. Его контракт истек в конце июня, и капитан давно объявил, что он станет для него последним. Но кто откажется выйти в финале?

А тут еще как нарочно "Арсенал" встал в позу и не разрешил сыграть в решающем матче Вильяму Салиба, забрав его обратно из аренды. Французы возмутились, но это ничего не меняло - парень отбыл в Лондон. А "Сент-Этьен" остался без ведущего центрбека.

Пришлось Лоику Перрену возвращаться в дело - он форсировал восстановление после очередной травмы и вернулся в основную группу за пару дней до финала Кубка Франции. О деньгах речь вообще не шла - за свой последний месяц на "Жоффруа Гишар" защитник заработал лишь 5,000 евро. Эту сумму он сам предложил клубу, чтоб не быть обузой. У "Стефануа" уже пару лет перманентные финансовые проблемы.

"Я планировал уйти, но с учетом всего, что произошло, выразил желание продолжить. Я хочу показать, что могу еще раз быть полезен команде", - заявил тогда Перрен на пресс-конференции.

Увы, это был самообман.

***

Уже на 26-й минуте финала Килиан Мбаппе пробросил мяч мимо ветерана и на форсажах помчался на ворота. Перрен прыгнул в подкат и, наверное, будь он на пять лет моложе, то достал бы мяч. Но возраст давно уже играл против него.

La blessure de Mbappe et le rouge logique de Loïc Perrin, espérons rien de grave pour le jeune français! #PSGASSE pic.twitter.com/1HiOBJrCLQ — La VAR du foot (@LaVARDuFoot) July 24, 2020

В итоге грубейший фол и красная карточка. Мбаппе от больших проблем спасли только крепкие связки и везение, но все равно в решающих стадиях Лиги чемпионов он, скорее всего, не сыграет. Ну а для Перрена это был конец. Теперь уже окончательный.

Он закончил почти как Зидан - тоже красная карточка, тоже в финале. Вот только легендой мирового футбола Лоику стать было не суждено - он вошел в историю иначе.

Вообще до Перрена последним топовым игроком во Франции, который провел всю карьеру в клубе из родного города, был Эрик Сикора. Живой символ "Ланса" выступал за клуб с 1985-го по 2004-й, и с тех пор гранды рано или поздно перекупали всех, кроме лидера "Сент-Этьена".

Справедливости ради, его карьера тоже могла продолжиться в Англии - в 2013 году Арсен Венгер всерьез смотрел Перрена, но в итоге не решился брать игрока, пережившего два разрыва связок. Может, зря - вторая половина карьеры у Лоика получилась даже целостнее первой. С другой стороны, так родилась красивая и необычная для современного футбола история, в которой на первом месте преданность, а не деньги.

***

Перрен родился в окрестностях Сент-Этьена, в 30 км от "Жоффруа Гишар". Отец привел его за руку в клубную школу, когда ему было 13. Для клуба то были плохие времена.

Последний сильный состав у "Стефануа" был в первой половине 90-х, но Вилли Саньоль и Лоран Блан быстро ушли, а Грегори Купе вообще перебрался в логово извечных врагов, став игроком "Лиона". Денег не хватало катастрофически, и нечистое на руку руководство начало мухлевать с трансферами. Помните, как влип экс-вратарь сборной Украины Максим Левицкий? Его в "Сент-Этьене" выдали за грека. Хорошо еще, что отделался 4 месяцами бана.

А вот клуб не пощадили - забрали 7 очков, и он отправился в Лигу 2, откуда вернулся спустя 4 года уже с Перреном в составе.

Тогда Лоик еще играл в середине поля и славился, прежде всего, цепкостью и характером. Глядя на его самоотверженные действия, фанаты зеленых - преимущественно рабочие из окрестных заводов - видели в нем себя.

Капитанскую повязку Перрен получил уже в 22 года, но это вообще не стало сенсацией. К тому времени он был кумиром "Жоффруа Гишар" и одним из самых харизматичных молодых игроков Франции. Вне сомнений, дорос бы и до сборной, если бы не травмы.

Первый разрыв крестообразных связок Лоик перенес в 21 год, второй - в 26. Кроме них были еще полтора десятка самых разных повреждений, из-за которых он почти никогда не играл больше 25 матчей в чемпионате. Но каждый раз после нового восстановления, Перрен мгновенно набирал кондиции и вливался в команду, будто ничего и происходило. Уникальный человек.

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Центрбеком Перрена сделал Кристоф Гальтье в 2009 году - понял, что после стольких травм у Лоика при всем желании не хватит скорости играть в полузащите или на фланге обороны.

То решение предопределило всю карьеру Перрена. Ну а "Сент-Этьену" подарило топового стоппера, о котором команда и мечтать не могла. Помимо жесткости и отбора, у Лоика был прекрасный первый пас и неплохой дриблинг - не зря же начинал в полузащите. С таким миксом качеств он очень быстро стал звездой Лиги 1.

С Гальтье Перрен прошел через все. Он видел, как дрались в раздевалке Пайет и Матюиди; стал свидетелем перерождения Пьера-Эмерика Обамеянга из никому не нужного вингера в главную сенсацию французского футбола; наиграл десятки матчей в Лиге Европы, боролся за медали и, самое главное, добыл трофей. С 80-х "Стефануа" не могли ничего выиграть, но в 2013-м звезды наконец сошлись. На пути к финалу зеленые трижды (!) дотягивали до серии пенальти, и всякий раз побеждали - в том числе, "Пари Сен-Жермен".

Прекрасная была команда: за опыт здесь отвечали Клер, Бризон, Брандао и он, Перрен. Рядом бегали молодые и мегаперспективные Обамеянг, Гилавоги, Зума, Молло. Одни впоследствии реализовались, другие нет, но тогда, в финале против "Ренна", они сделали все правильно. Решающий гол забил Брандао - и начались празднования.

***

Собственно, тогда Перреном и заинтересовался "Арсенал". Параллельно его начали вызывать в сборную Франции, но дебютировать так и не вышло - Дешам даже в товарняках выбирал других. Глупо как-то получилось.

С годами Лоик все больше сосредотачивался на своем наследии дома. Сам Робер Эрбен, творец великого "Сент-Этьена" 70-х, за несколько месяцев до смерти признавался, что в Перрене видит себя самого. Не жалели хороших слов про "Капи" и другие болельщики "Стефануа". Один из самых известных - звезда нового голливудского поколения Тимоти Шаламе.

"Лоик Перрен воплощает ценности "Сент-Этьена": труд, смирение, самоотверженность. Я его большой поклонник", - признавался актер, расхаживая по Лондону в фирменной бейсболке "Стефануа". И не удивляйтесь - у него отец француз.

В итоге Перрен не добрался до показателя Эрбена всего-ничего - остановился на отметке в 473 матча в зеленой форме, тогда как у Сфинкса их 492. Ну и еще впереди звезда 50-х Рене Доминго (533). Говорят, в "Сент-Этьене" теперь навсегда выведут из обращения 24-й номер. Логичное решение, если так. "Стефануа" все еще входят в тройку самых титулованных клубов Франции, но и по их меркам Перрен - абсолютная легенда.

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И знаете, что самое интересное? Красная за снос Мбаппе стала для Перрена всего лишь второй за всю карьеру. Впервые он был удален в 2016-м против "Тулузы" - и там имела место, скорее, неуклюжесть, чем злой умысел. "Покидая поле один, приходя в пустую раздевалку, чувствуешь себя обманутым. Дрянное чувство", - сказал тогда защитник.

И вот снова, в последнем матче в карьере. Перрен полтора десятилетия создавал образ джентльмена, а ушел мясником. Наверное, раньше надо быть заканчивать - еще когда колено позволяло выходить на поле без уколов. Но, опять же, кто откажется сыграть в финале, да еще и после стольких лет?

Это мог быть венец его трудов - все силы и здоровье Перрен положил на то, чтобы вернуть "Сент-Этьену" былую славу. Тем не менее, пластмассовый мир победил. Все, что досталось поседевшему капитану - окончание карьеры, которое теперь точно не забудут.

Не так и мало, если честно. Многим не достается и этого. Хотя, конечно, рассчитывал он на совсем другое.

Да и заслуживал тоже другого.