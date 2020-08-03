Замена для капитана. ПСЖ проявляет интерес к защитнику Ливерпуля

В конце этого сезона "ПСЖ" потеряет капитана. Контракт с Тьяго Силвой продлен не будет.

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Парижане продолжают искать ему замену. Как сообщает Kick 442, потенциальной целью стал Жоэль Матип. Текущий сезон футболист провел в "Ливерпуле".

Нельзя сказать, что Матип основной в команде Клоппа. Частые травмы пока что мешают ему выиграть конкуренцию у Ван Дейка или Гомеса. Трансферная стоимость Жоэля оценивается в 32 миллиона.

За прошедший сезон он провел 13 матчей и забил два гола.