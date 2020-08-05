Тухель хочет видеть Алабу в ПСЖ

Защитник "Баварии" Давид Алаба может перебраться во Францию в летнее трансферное окно.

Как сообщает France Football со ссылкой на Sport Bild, видеть 28-летнего футболиста в своей команде хочет лично главный тренер парижан Томас Тухель. Специалист уже обратился к спортивному директору клуба Леонардо с просьбой заполучить австрийца в это межсезонье.

Ранее сообщалось, что Алаба предложил свои услуги "Барселоне" и хочет получать в новом клубе € 20 млн в год.

Алаба защищает цвета "Баварии" с 2009 года. С мюнхенцами он к настоящему моменту завоевал 23 трофея, среди которых девять титулов чемпиона Германии, шесть национальных Кубков и кубок Лиги чемпионов. В минувшем розыгрыше Бундеслиги Давид провёл 28 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.