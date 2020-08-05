  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Тухель хочет видеть Алабу в ПСЖ
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тухель хочет видеть Алабу в ПСЖ

Франция
(1 голосов)

Тренер просит руководство усилить клуб левым защитником

Тухель хочет видеть Алабу в ПСЖ
Новина українською

Защитник "Баварии" Давид Алаба может перебраться во Францию в летнее трансферное окно.

Как сообщает France Football со ссылкой на Sport Bild, видеть 28-летнего футболиста в своей команде хочет лично главный тренер парижан Томас Тухель. Специалист уже обратился к спортивному директору клуба Леонардо с просьбой заполучить австрийца в это межсезонье.
Ранее сообщалось, что Алаба предложил свои услуги "Барселоне" и хочет получать в новом клубе € 20 млн в год.

Алаба защищает цвета "Баварии" с 2009 года. С мюнхенцами он к настоящему моменту завоевал 23 трофея, среди которых девять титулов чемпиона Германии, шесть национальных Кубков и кубок Лиги чемпионов. В минувшем розыгрыше Бундеслиги Давид провёл 28 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Давид Алаба Томас Тухель ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...