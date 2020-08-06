Жертвы коронавируса: Сент-Этьен урезает расходы и разгоняет всех лидеров

Тренер "Сент-Этьена" Клод Пюэль сообщил сразу семи ключевым игрокам команды, что не рассчитывает на них в новом сезоне. Де-факто им просто указали на дверь.

Среди изгнанников многолетний основной вратарь команды Стефан Руффье, основной опорник Янн Мвила, атакующие хавбеки Рияд Будебуз и Вахби Хазри, фланговые защитники Серхи Паленсия и Мигель Трауко, форвард Лои Дьони.

Кроме того, по информации L’Equipe, в зоне риска остаются ветеран Ромен Амума и защитник Габриэл - руководство считает, что они чересчур часто травмируются.

У Руффье (180 тысяч евро в месяц), Мвила (210), Будебуза (190) и Хазри (210) наибольшие зарплаты в "Сент-Этьене". Между тем, клуб поставил цель сократить бюджет со 108 до 90 млн евро в год. Касательно зарплатного фонда, то его урежут на 20% из-за низких доходов после пандемии коронавируса.

Ситуацию усугубляет тот факт, что у каждого из изгнанников есть еще минимум год по контракту с зелеными, а предложения от других клубов пока есть только по Трауко.

"Сент-Этьен" занял только 17-е место по итогам минувшего чемпионата, зато вышел в финал Кубка Франции, где минимально проиграл "ПСЖ" - 0:1.