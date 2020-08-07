У игрока Сент-Этьена положительный тест на коронавирус – ближайший матч французов отменят

Пресс-служба французского "Сент-Этьен" сообщила о том, что у одного из игроков первой команды обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Имя футболиста не называется, но источник отмечает, что в данный момент он уже находится на самоизоляции.

7 августа должен был состояться спарринг между "Сент-Этьеном" и берлинской "Гертой". Тем не менее, матч точно отменят по соображениям безопасности.

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат Франции был завершен досрочно после 28-го тура. Чемпионом признали "Пари Сен-Жермен", а "Сент-Этьен" занял 17-е место в турнирной таблице. В конце прошлого месяца коллектив Пюэля уступил команде Тухеля в финале Кубка Франции (0:1).