На презентацию – только в масках. Монако приобрел защитника Реймса

Защитник Аксель Дисаси перешел из французского "Реймса" в "Монако". Пресс-служба монегасков отмечает, что соглашение с 22-летним игроком рассчитано до июня 2025 года.

По информации авторитетного портала Transfermarkt, сумма перехода составила 13 миллионов евро. Позже еще 2 миллиона могут быть переведены на счета "Монако" в качестве бонусов.

???? ???????? AS Monaco are delighted to announce the signing of Axel Disasi. The French defender has penned a deal with us that runs until June 2025.pic.twitter.com/nrgWWEfvFA