Ренн намерен подписать защитника Челси

"Ренн" планирует подписать защитника "Челси" Фикайо Томори, пишет Goal.com.

По данным источника, французский клуб хочет арендовать 22-летнего англичанина на сезон-2020/21. В руководстве "Ренна" считают, что футболист может помочь команде в Лиге чемпионов.

В сезоне-2019/20 Томори провел 22 матча за "Челси", на его счету 2 гола и 1 результативная передача.