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Ренн намерен подписать защитника Челси

Франция
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Но отпустят ли его лондонцы?

Ренн намерен подписать защитника Челси
Новина українською

"Ренн" планирует подписать защитника "Челси" Фикайо Томори, пишет Goal.com.

По данным источника, французский клуб хочет арендовать 22-летнего англичанина на сезон-2020/21. В руководстве "Ренна" считают, что футболист может помочь команде в Лиге чемпионов.

В сезоне-2019/20 Томори провел 22 матча за "Челси", на его счету 2 гола и 1 результативная передача.

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В статье: Ренн (Франция) Челси (Лондон) Фикайо Томори
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