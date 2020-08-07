Франция
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Ренн намерен подписать защитника Челси
Но отпустят ли его лондонцы?
"Ренн" планирует подписать защитника "Челси" Фикайо Томори, пишет Goal.com.
По данным источника, французский клуб хочет арендовать 22-летнего англичанина на сезон-2020/21. В руководстве "Ренна" считают, что футболист может помочь команде в Лиге чемпионов.
В сезоне-2019/20 Томори провел 22 матча за "Челси", на его счету 2 гола и 1 результативная передача.
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