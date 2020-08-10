Лилль на замену 50-миллионному Осимхену берет партнера Яремчука

Французское издание L`Equipe сообщает, что "Лилль" в ближайшее время объявит о переходе форварда "Гента" Джонатана Дэвида.

Трансфер 20-летнего игрока оценивается в 30 млн евро. Контракт будет рассчитан на пять лет.

Напомним, что в конце июля "Лилль" продал главную звезду Виктора Осимхена в "Наполи" за 50 млн евро. Кроме того французский клуб может получить еще 10 млн в качестве бонусов.

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Джонатан Дэвид родился в Нью-Йорке, но имеет канадское гражданство. За сборную кленовых листьев он уже сыграл 12 матчей (11 мячей).

В сезоне 2019/2020 Дэвид забил 23 гола и отдал 10 результативных передач в 40 матчах. Вместе с "Гентом", за который, напомним, выступает Яремчук, Безус и Пластун, Джонатан стал серебряным призером чемпионата Бельгии. Родная позиция Дэвида - центральный атакующий полузащитник, однако он достаточно играл и как оттянутый форвард, и как центральный нападающий.