Франция
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Лилль подписал форварда Гента за 27 млн евро. Это клубный рекорд
Джонатан Дэвид вошел в историю
Продав Виктора Осимхена в "Наполи" за 80 млн евро, "Доги" купили на его место 20-летнего нападающего "Гента" Джонатана Дэвида.
Стороны подписали пятилетний контракт. Сумма сделки составила 27 млн евро плюс еще 3 млн бонусами. Это рекордная покупка в истории "Лилля" - ранее клуб никогда не покупал игроков дороже 22 млн.
Дэвид в прошлом сезоне забил за "Гент" 23 гола и отдал 10 голевых в 40 матчах во всех турнирах. Также на его счету 11 голов в 12 матчах за сборную Канады, где он уже в 20 лет признанный лидер.
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Комментарии (3)
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ДВ (Одесса)
12.08.2020 в 00:01
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sawyer3273 (Тель-Авив)
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