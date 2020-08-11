Лилль подписал форварда Гента за 27 млн евро. Это клубный рекорд

Продав Виктора Осимхена в "Наполи" за 80 млн евро, "Доги" купили на его место 20-летнего нападающего "Гента" Джонатана Дэвида.

Стороны подписали пятилетний контракт. Сумма сделки составила 27 млн евро плюс еще 3 млн бонусами. Это рекордная покупка в истории "Лилля" - ранее клуб никогда не покупал игроков дороже 22 млн.

Дэвид в прошлом сезоне забил за "Гент" 23 гола и отдал 10 голевых в 40 матчах во всех турнирах. Также на его счету 11 голов в 12 матчах за сборную Канады, где он уже в 20 лет признанный лидер.