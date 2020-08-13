Мбаппе: Большое спасибо медперсоналу за то, что поставили меня на ноги

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе в своем твиттере написал о матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Аталантой" (2:1) и поблагодарил врачей клуба, которые помогли ему выйти на эту игру.

- Не рассказывайте мне о боли. Большое спасибо медперсоналу за то, что поставили меня на ноги. Никто не верил в это, кроме нас с вами.

Поздравляю всю команду, мы здесь именно за этим. Увидимся в полуфинале, – написал француз.

Напомним, что Мбаппе повредил голеностоп 24 июля в финале Кубка Франции и его участие в игре с "Аталантой" было под большим вопросом.