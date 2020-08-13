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Мбаппе: Большое спасибо медперсоналу за то, что поставили меня на ноги
Никто не верил в это, кроме нас с вами
Форвард "ПСЖ"
- Не рассказывайте мне о боли. Большое спасибо медперсоналу за то, что поставили меня на ноги. Никто не верил в это, кроме нас с вами.
Поздравляю всю команду, мы здесь именно за этим. Увидимся в полуфинале, – написал француз.
Напомним, что Мбаппе повредил голеностоп 24 июля в финале Кубка Франции и его участие в игре с "Аталантой" было под большим вопросом.