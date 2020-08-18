Голы Веа, рождение Ле Класико и 1/2 ЛЧ: ПСЖ гремел в Европе и до шейхов

5 апреля 1995-го парижские болельщики испытали шок.

Их команда с первой минуты давила на ворота "Милана", много раз опасно пробивала после стандартов, а Давид Жинола даже попадал в каркас, но без толку. А вот итальянцам для победы хватило одной хорошей атаки на 90-й минуте - и Бобан послал мяч в ближний.

Команда Фабио Капелло была действующим победителем ЛЧ - проиграть такому сопернику 0:1 было не зазорно, да и впереди оставался выезд на "Сан-Сиро". Но в Париже понимали, что могли замахнуться на большее.

"Мы не заслужили это поражение", - выдавил из себя тренер Луис Фернандес. Ну а Джордж Веа, виновато косясь на трибуны, сбежал в раздевалку.

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Говорят, Сильвио Берлускони так опасался грозного африканца, что перед матчем специально запустил слух, мол, Джордж договорился о переходе в "Милан".

Итальянские газетчики все послушно разогнали - и с утра Веа поджидали толпы спешащих с расспросами журналистов. И форвард поплыл. Спустя годы Анри говорил, что больше ни у кого не видел такого сочетания силы и скорости, но под давлением прессы большой Джордж совершенно обмяк и на поле казался тенью самого себя.

Так не без хитрости "Милан" победил в первом полуфинале ЛЧ-1994/95. Впереди была ответная игра, где Парижу не светило ничего хорошего. Его история в том сезоне была яркой и неожиданной, но подходила к концу.

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Самое смешное, что идеологом первого великого "ПСЖ" был никто иной, как Бернар Тапи. В те годы его "Марсель" выигрывал Лигу 1 с той же легкостью, что "Шахтер" нынешнюю УПЛ, и боссу южан это надоело.

Тапи понимал, что без великого, общенационального противостояния подогреть интерес к чемпионату не получится. Франция нуждалась в матчах, вроде "Реал" - "Барселона" или "Ювентус" - "Наполи". Однако в конце 80-х "ПСЖ" был нестабилен и мог в одном сезоне финишировать в тройке, а в следующем бороться за выживание.

Бернар Тапи (справа)

Тут-то и вышел на арену Canal+. Основанная в 84-м году телекомпания 40% своего заработка получала от трансляций футбольных матчей, и в 91-м решилась на следующий шаг, выкупив половину акций "Пари Сен-Жермен". Так все и закрутилось.

Canal+ выплатил 50 млн франков клубных долгов и сходу увеличил бюджет парижан с 90 до 120 млн. Задачи были поставлены наполеоновские: год на выход в еврокубки, три - на чемпионство. И Тапи это нравилось. Он переговорил с новым президентом "ПСЖ" - бывшим редактором Canal+ Мишелем Денизо - на предмет раскрутки матчей "ПСЖ" - "Марсель". Целью Бернара было подогреть противостояние настолько, насколько это было возможно. В Париже условия приняли.

Это же было раз плюнуть - Север и Юг издавна недолюбливали друг друга. Большинство фирм Парижа крайне правого толка, в Марселе же трибуны оккупировали леваки. В такой атмосфере стоило спичкой чиркнуть - и все моментально загоралось.

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Париж готовился к предстоящим битвам основательно. Ветеранам, в том числе и легенде клуба Сафету Сушичу, указали на дверь. Команду возглавил создатель чемпионского "Порту"-87 Артур Жорже; вслед за ним в столицу Франции прибыли девятеро новичков, из которых восемь - оборонительного толка.

Валдо против Карамбе

Вырисовывалась эдакая бригада гренадеров, где весь креатив отдали на откуп бразильцу Валдо. Конечно, его одного не хватало, но у Парижа были деньги, а трансферных окон тогда не существовало. И еще очень вовремя в Лиге 2 обанкротился "Брест".

Представьте себе - команда второго дивизиона, шедшая на дно, могла похвастать такими мастерами, как Гойкоэчеа, Гиварш и Жинола! "ПСЖ" забрал самого талантливого из троицы. У Жинола была техника вингера и телосложение волнореза, и еще уникальное умение принимать нестандартные решения в стандартных ситуациях.

Говорят, именно с его приходом "Парк де Пренс" начал набиваться под завязку на каждом матче. В Париже полно развлечений любого толка, и чтоб народ ходил на футбол, тот должен быть ярким, как Мулен Руж, изысканным, как Лувр, и талантливым, как Монмартр. Жинола, который и сам внешне напоминал поэта 19-го века, все это обеспечил с лихвой.

Когда же в Париж переехал еще и Веа - формирование чемпионской команды было завершено. "ПСЖ" был готов бросить вызов "Марселю". А заодно и всей футбольной Европе.

Джордж Веа и Давид Жинола

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Никогда не показывайте Неймару запись матча "ПСЖ" - "Марсель" от декабря 1992-го, иначе он упадет в обморок.

33 фола только в первом тайме; куча травм, переломы, удаления - впоследствии Жослен Англома рассказывал, то Бернар Лама вырубил его после подачи, даже не узнав, хотя в жизни они дружили. Вратарь "ПСЖ" просто хотел кого-нибудь ударить и все.

"Это было как в забытьи - я толкал, бил, потом меня били. Не помню, как мы тогда сыграли, и не горжусь той игрой. Это было насилие, а не футбол", - вспоминал Патрик Коллетер.

Впоследствии пресса назовет ту игру "бойней" - и именно с нее, по мнению фанатов, началось "Ле Класико", противостояние двух главных команд Франции. Ну а выиграл "бойню" "Марсель" - благодаря точному удару Алена Бокшича. Чемпионат-1992/93 тоже остался за провансальцами, но титул по итогу у них забрали - за подкуп "Валансьенна". Бернар Тапи долго ходил по острию ножа - и таки свалился в пропасть.

Что любопытно, после раскрытия его темных дел, Лига предложила титул "ПСЖ", но в Париже отказались. Благородство тут ни при чем - просто у Canal+ было много подписчиков из Марселя, и они опасались падения рейтингов. В результате титул-1993 во Франции так никому и не вручили - впервые со Второй мировой.

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Параллельно в сезоне-1992/93 Париж выиграл Кубок Франции, не пропустив ни единого гола (рекорд всех времен), а еще добрался до полуфинала Кубка УЕФА, убрав с пути "Реал" с Саморано, Бутрагеньо и Просинечки.

Домашние 4:1 со "Сливочными" получились грандиозными - Валдо забил сам, отдал две голевые и поучаствовал в гениальном мяче Жинола. Единственный гол Саморано в ответ уже ни на что не влиял. Правда, затем "ПСЖ" поджидал "Ювентус" - и там Роберто Баджо забил трижды. Борьбы как таковой не получилось.

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Долгожданное чемпионство, а с ним и билет в Лигу чемпионов, "ПСЖ" заработал в сезоне-1993/94, когда Тапи уже вовсю мотался по судам, а его "Марсель" катился вниз. На финише чемпионата преимущество Парижа составило комфортные 8 очков (за победу тогда начисляли 2).

Немаловажную роль в чемпионстве "ПСЖ" сыграл звездный новичок - Раи с трудом адаптировался в Европе, но когда заиграл, то едва не затмил своего старшего брата, Сократеса. Ну и, конечно, гениальный футбол показывали Веа с Жинола. На эту команду хотелось смотреть, она быстро прогрессировала и никого не боялась. Зато ее боялись многие.

В групповом раунде ЛЧ-1994/95 "ПСЖ" выиграл абсолютно все матчи. Болельщики постарше наверняка помнят, как парижане гостили в Киеве - народу на "Республиканском" тогда собрались десятки тысяч. Стадион ревел, бурлил, гнал своих вперед, но на пенальти Леоненко французы ответили двумя мячами. Решающий забил Веа - после углового.

Вообще Джордж той осенью показывал, наверное, лучший футбол в карьере - то, как он издевался над защитой "Баварии", какие голы забивал "Спартаку", - это был мировой класс. В шести играх группового раунда будущий президент Либерии забил шесть раз. Микс силы и скорости, о котором говорил Анри, делал африканца почти неуязвимым для защитников. "Барселона", на которую "ПСЖ" вышел в четвертьфинале, прочувствовала это на своей шкуре. Веа сделал клоуна из потяжелевшего Кумана, и даже при плохой игре на "Камп Ноу" помог своим увезти ничью - 1:1.

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Домашний матч тоже начался для Парижа отвратительно - счет открыл Бакеро после подачи Кумана. На поле шли качели - то Веа создаст шанс, то Стоичков. В итоге не забил ни тот, ни другой - Раи отличился после навеса, а под занавес игры Герен точным ударом издали вывел своих в полуфинал, на "Милан". Так отходила в небытие великая "Барселона" Кройфа.

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Конечно, после такого от Веа ждали чудес и с "Миланом", но хитрость Берлускони и неопытность либерийца все испортили. Жинола лез из шкуры вон, но в одиночку только потряс перекладину.

Выезд на "Сан-Сиро" превратился для "ПСЖ" в еще один кошмар - они снова атаковали, но у "Милана" нашелся киллер - Деян Савичевич хладнокровно реализовал оба своих шанса. А вот снайпер "ПСЖ" опять смолчал.

Позже Веа расскажет, мол, фанаты "ПСЖ" расисты и ненавидят черных, но это все в пользу бедных. В столице Франции его на руках носили до тех самых матчей с "Миланом". Даже слепому была заметна его пассивность, а последующий трансфер на "Сан-Сиро" окончательно похоронил наследие Джорджа в столице Франции. Берлускони опять всех переиграл.

Параллельно "ПСЖ" проиграл титул дома, уступив великолепному "Нанту", где сверкали Локо, Карамбе, Макелеле и Уэдек. Плохое окончание исторического сезона.

Летом 95-го в Париже начали строить другую команду - вместе с Веа ушли Валдо и Жинола. Их места заняли Локо, Юри Джоркаефф, Бруно Нготти, дорос до основы Паскаль Нума. Вместе они таки принесли "ПСЖ" первый евротрофей - в финале Кубка кубков-1996 был повержен "Рапид". Но Аннушка уже разлила масло.

Безвестный бельгиец Жан-Марк Босман выиграл суд у УЕФА зимой 95-го, и тот процесс навсегда изменил европейский клубный футбол. Правило трех легионеров отходило в прошлое - отныне чужестранцами считались только игроки без паспортов ЕС. Учитывая наличие двойного гражданства в ряде стран и стремительное расширение Союза, это была только формальность.

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Новые правила изменили практически все. Да, "ПСЖ" выиграл КоК и был силой в европейском футболе, но в "Интере" Джоркаеффу предложили намного больше - он и ушел. Ле Гуэн, Герен, Коллетер и другие постарели, а собирать молодых топов в меняющемся мире у Canal+ уже не хватило денег. Да и желания тоже.

Прощание с Раи

Официально золотая эпоха "ПСЖ" завершилась в 98-м с уходом Нготти, Раи и Мишеля Денизо. Canal+ еще кое-как продолжал спонсировать клуб, но уже без фанатизма. Париж постепенно отходил на вторые роли и превращался в чисто кубковую команду, чьим уделом в чемпионате было место в середине таблицы. Во Франции зарождалась другая эпоха - и ее история писалась на "Жерлане".

Ну а Насеру Аль-Хелаифи тогда было всего 28. Он как раз вылетел с Роллан Гаррос и вообразить не мог, что через 13 лет вернется в Париж, дабы подарить городу второй в истории полуфинал Лиги чемпионов.