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У четырех игроков Марселя диагностирован COVID-19 – ближайший матч команды под вопросом

Франция
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Коронавирус не отступает

У четырех игроков Марселя диагностирован COVID-19 – ближайший матч команды под вопросом
Новина українською

Пресс-служба "Марселя" выпустила официальное заявление о том, что в клубе сейчас четыре случая коронавирусной инфекции. Французский клуб не сообщает имена исполнителей.

Издание La Provence в то же время сообщает, что речь идет о Стиве Манданда, Валентене Ронжье и Максиме Лопесе. В прошлый четверг коронавирус был диагностирован у Джордана Амави.

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По новому протоколу: в том случае, если в клубе больше трех заболевших футболистов, то матч переносят. Пока официальная информация отсутствует, но матч 1-го тура Лиги 1 против "Сент-Этьена" скорее всего не состоится. Кроме того, из-за участия в ЛЧ матчи первого тура с участием "Лиона" и ПСЖ перенесены на 16 сентября.

В начале августа из-за COVID-19 был отменен спарринг между "Марселем" и "Монпелье."

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В статье: Стив Манданда Марсель Максим Лопес Олимпик (Марсель) коронавирус
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Источник:
La Provence

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