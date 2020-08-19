Только 8 матчей в элите, а уже незаменим. Максанс Какре - тот, кто может остановить Баварию

120 минут и забитый пенальти в финале Кубка лиги против "ПСЖ"; 90 минут в 1/8 ЛЧ против "Ювентуса"; еще 90 минут в 1/4 ЛЧ с "Манчестер Сити".

Максанс Какре получает игровое время на уровне с признанными лидерами "Лиона", хотя его дебют в элите состоялся лишь полгода назад, а всего в чемпионате Франции за плечами у воспитанника "Ткачей" только 8 матчей. Даже для привыкших к стремительному прогрессу молодежи лионских болельщиков это невероятный рывок.

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"Лион" знаменит на весь мир традиционными ресторанчиками с местной кухней - бушонами. Бродя по городу, на них можно наткнуться на каждом углу. Так вот, с футбольными талантами здесь история та же.

Арман Гарридо, легендарный детский тренер "Лиона", воспитавший Карима Бензема, Самюэля Юмтити, Александра Ляказетта и многих других, характеризует Какре одним словом: "Машина". Президент клуба Жан-Мишель Ола делает акцент на корнях: "Настоящий лионец". Но что любопытно: все без исключения тренеры, партнеры и функционеры, работавшие с Максансом, характеризуют его исключительно положительно.

Жан-Луи Фаризон встретился с Какре, когда тот был еще совсем ребенком - и, хотя через него проходят десятки детей каждый год, Максанса запомнил надолго.

"Когда он только пришел, он был уже готов. Он умел бить и знал все то, чему я учил его группу. В таком возрасте дети на поле похожи на рой пчел, но Максанс не бегал в толпе, а искал пространство. И еще он пасовал каждому партнеру. Неважно, хорошо тот играл или плохо - он его заигрывал".

Система работы "Лиона" построена так, что на всех матчах всех детских команд региона Рона-Альпы присутствует кто-то из клуба. Естественно, талант Какре не прошел незамеченным - и на "Жерлан" парень попал, когда ему было всего 11.

Вместе с Какре в "Лион" из пригорода переехал его друг и напарник по нападению Анди Перейра да Коста. Большого игрока из него не вышло - сегодня он бегает в испанской Терсере. Сам он признает, что для большего ему не хватило самоорганизации, как у Максанса.

"В самом начале он был больше форвард, чем полузащитник. Но он был скромен и трудолюбив. Если отбросить талант, то это его самые сильные качества. Уже в первый сезон в "Лионе" он все делал правильно, в отличие от меня. Поэтому и раскрылся…"

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На поколение-1999/00 во Франции возлагают большие надежды - там и Кюизанс из "Баварии", и Салиба из "Арсенала", и Загаду из "Боруссии", и Тодибо из "Барселоны", и Диаби из "Байера". Но капитанскую повязку отдали Какре.

Тренер Лионель Рушель объясняет это очень просто: "Максанс всегда знает, что ему делать дальше. Он не лидер в раздевалке, не толкает речей. Он капитан, потому что подает пример каждому на поле".

Как и другой бриллиант лионской молодежки, 17-летний вингер Райан Шерки, Какре - стопроцентный продукт академии "Ткачей". Он ни разу в жизни надолго не покидал родной пригород, Корбас, да и не изъявлял желания. Шанса в основе он ждал спокойно - не психуя, как Амин Гуири или Пьер Калулу. Бунтовщики в итоге сбежали - один в "Ниццу", другой в "Милан". А Какре играет в полуфинале Лиги чемпионов.

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Вообще к основе его начали подпускать осенью, с приходом в команду Руди Гарсии. Дебют Какре в чемпионате состоялся 30 ноября 2019-го - и в первом же матче на поле "Страсбура" он отдал голевую на Корне.

Stats de Maxence Caqueret pour sa première titularisation en L1



77% de passes réussies (36/47)

8/12 passes réussies dans le dernier tiers

2 occasions créees

11 récupérations de balle (meilleur total du match)

2 duels défensifs gagnés

3 fautes subies pic.twitter.com/HI4dBcO5gI — Etienne M. (@EtienneLyon) November 30, 2019

После той игры Гарсия больше не сомневался и регулярно выпускал Максанса даже на топ-соперников, вроде "Марселя" и "Бордо". Резкое улучшение результатов "Ткачей" после Нового года одни связывали с работой Руди, другие - с трансфером Бруно Гимараеса. Но были и те, кто указывал на Какре.

Максанс занял нишу, которая пустовала и, казалось, ждала именно его. Адаптация Жана Лукаса затянулась, Тиаго Мендес провалился, а Тузар по своей сути волнорез и только. Когда Какре оформил гол и ассист в кубковом матче против "Бур-ан-Бресса", стало ясно, что дальше удерживать Люку не будут. Так и вышло - через три недели его продали в "Герту" за 30 млн.

Если бы не коронавирус и отмена сезона, Какре еще весной утвердился бы в качестве основного центрхава "Ткачей". Но, по большому счету, вышло даже ярче - его становление пришлось на решающие стадии Лиги чемпионов.

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"Как по мне, все футбольные клубы должны инвестировать в футзал. Это жизненно необходимо. Когда я только увидел игру Какре, я сразу понял, что он из футзала, как и большинство бразильцев", - нахваливал парня весной Жуниньо.

Его бывший партнер Крис, который тренировал в "Лионе" молодежку до 2018-го, с такой характеристикой согласен. По его словам, Максанс очень умен для своих лет и у него задатки большой звезды.

"Ювентус" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов ощутил это на своей шкуре - Какре подобрал больше всех ничейных мячей (7); наряду с Марсело был лучшим по перехватам (3), набегав по итогу 11,5 км. На поле 20-летний парень решал сложнейшую задачу - помогал Бруно в опорной зоне и параллельно страховал справа Лео Дюбуа, мешая Алексу Сандро подавать. Как результат, бразилец всю игру навешивал из неудобных зон.

То, насколько четко Какре чувствует момент и накрывает соперников, хорошо заметно на видео или скринах. Например, классическая ситуация: "Ювентус" разгоняет атаку через правый край, где финтит Бернардески.

Итальянец резко разворачивается и ищет пасом кого-то в центре. Там под него открываются Рабьо и Роналду, которые вроде свободны. Но Какре уже начал ускорение.

Еще секунда - и мяч уже летит на ногу Криштиану, но Максанс появляется из ниоткуда и чисто разряжает обстановку.

И таких моментов по несколько десятков в каждом матче. В игре против "Манчестер Сити", например, у Какре больше всех подборов, перехватов и попыток отбора. Более того, приглядитесь к обоим мячам Мусы Дембеле в концовке - с чего начинались атаки "Ткачей"? Два подряд результативных отбора от 20-летнего парня!

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Амори Барле, один из тренеров академии "Лиона", признавался, что тактические способности Какре шокировали тренеров еще задолго до дебюта в первой команде.

"Он постоянно удивлял нас способностью понимать и анализировать игру. Это было невероятно - его способность помогать партнерам, качество его паса. Его передачи всегда были своевременны и точны. С ним на поле любой игрок выглядел сильно. Он как связующее звено: игра с ним становилась вязкой, текучей".

И еще, что тоже немаловажно, у Какре безупречная репутация. Это смешно прозвучит с учетом юного возраста, но уроженцы гетто во Франции и к 20 годам успевают накуролесить будь здоров. А вот Какре не из гетто. Он из нормальной семьи и нормального района. И ведет себе тоже предельно адекватно.

Максанс немногословен с прессой, всегда с иголочки одет, идеально причесан. Сириль Дольсе, тренер "Лиона" U-15, шутил, что хотел бы такого зятя для своей дочери. Руди Гарсия, в свою очередь, вспоминает, что Какре с первых дней вел себя уважительно с ветеранами, почти на цыпочках ходил, и это помогло ему мгновенно адаптироваться в коллективе.

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Пока за плечами у него только десяток матчей на высшем уровне, топ-клубы еще не успели опомниться. Но они спохватятся, не сомневайтесь. Да и Дидье Дешам тоже - тем более, что один из краеугольных камней его сборной уходит на пенсию.

У Какре есть все задатки, чтобы стать "белым" Матюиди. Он столь же трудолюбив, прилежен, талантлив, умеет и ассист отдать, и мяч забрать. Но в то же время он может стать и новым лидером "Лиона" - человеком, который поможет "Ткачам" наконец бросить вызов гегемонии "ПСЖ". Многие годы Ола верил, что таким игроком станет Алекс Ляказетт, но он не потянул. Не получилось впоследствии и у Фекира.

Поглядим теперь, что выйдет у Какре. Если парень со старта обыгрывает полузащиту "Ман Сити", то его точно недооценивать не стоит.