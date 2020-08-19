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Тьяго Силва объявил об уходе из ПСЖ

Франция
(1 голосов)

Игроку очень жаль, что пришло время уходить

Тьяго Силва объявил об уходе из ПСЖ
Новина українською

Капитан "ПСЖ" Тиаго Силва высказался о своем будущем в стане парижан.

"Предпочел бы не обсуждать мое будущее, потому что это нам не поможет. На данный момент финал будет моим последним матчем за "ПСЖ". Надеюсь извлечь из этого максимум и взять последний трофей. В 2012-м я пришел сюда именно за ним.

Я уже много раз говорил, что хотел бы закончить здесь карьеру. Прямо сейчас я спокоен. Я знаю, что могу дать этой команде. Но мое сердце всегда будет здесь, всегда будет красно-синим.

В этом сезоне мы вновь обрели баланс. Мы все играем на своих местах. У нас сильнейший состав за все время, не только на поле, но и вне его. Нам нужно продолжать в том же духе. Все запомнят команду, которая выиграет эту Лигу чемпионов", – сказал Силва в эфире RMC Sport.

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В статье: Тьяго Сильва ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Комментарии (3)
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MES QUE UN CLUB
19.08.2020 в 19:06
Очень жаль. Непривычно будет без него в команде, как и после ухода Ибрагимовича.
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dmtroyan (Полтава)
19.08.2020 в 19:06
Не кажи гоп, пока не перепригнеш. Впереді залізна машина - Баварія.
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kalan-86 (Анкара)
19.08.2020 в 17:49
Молодец Тьяго, настоящий капитан. Удачи в финале!
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