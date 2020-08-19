Тьяго Силва объявил об уходе из ПСЖ

Капитан "ПСЖ" Тиаго Силва высказался о своем будущем в стане парижан.

"Предпочел бы не обсуждать мое будущее, потому что это нам не поможет. На данный момент финал будет моим последним матчем за "ПСЖ". Надеюсь извлечь из этого максимум и взять последний трофей. В 2012-м я пришел сюда именно за ним.

Я уже много раз говорил, что хотел бы закончить здесь карьеру. Прямо сейчас я спокоен. Я знаю, что могу дать этой команде. Но мое сердце всегда будет здесь, всегда будет красно-синим.

В этом сезоне мы вновь обрели баланс. Мы все играем на своих местах. У нас сильнейший состав за все время, не только на поле, но и вне его. Нам нужно продолжать в том же духе. Все запомнят команду, которая выиграет эту Лигу чемпионов", – сказал Силва в эфире RMC Sport.