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Бурно отпраздновали. 36 человек арестованы в Париже после вчерашней победы ПСЖ

Франция
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О COVID-19 все забыли

Бурно отпраздновали. 36 человек арестованы в Париже после вчерашней победы ПСЖ
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Французский "ПСЖ" вчера без особых проблем одолел "РБ Лейпциг" и вышел в финал Лиги Чемпионов.

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Фанаты клуба были очень горды таким достижением любимой команды. Всю ночь они веселились на улицах Парижа, совсем забыв о коронавирусе.

Как сообщает Get French Football News, сразу 36 человек были арестованы ночью. Причина - использования петрд и нападение на сотрудников полиции.

Отметим, что "ПСЖ" - первая французская команд за 16 лет, которая вышла в финал ЛЧ.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж)
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