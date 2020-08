Бурно отпраздновали. 36 человек арестованы в Париже после вчерашней победы ПСЖ

Французский "ПСЖ" вчера без особых проблем одолел "РБ Лейпциг" и вышел в финал Лиги Чемпионов.

Фанаты клуба были очень горды таким достижением любимой команды. Всю ночь они веселились на улицах Парижа, совсем забыв о коронавирусе.

Как сообщает Get French Football News, сразу 36 человек были арестованы ночью. Причина - использования петрд и нападение на сотрудников полиции.

PSG fans celebrate getting to the Champions League Final last night #PSG pic.twitter.com/mlpnDwq7o6