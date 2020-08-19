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Бурно отпраздновали. 36 человек арестованы в Париже после вчерашней победы ПСЖ
О COVID-19 все забыли
Французский "ПСЖ" вчера без особых проблем одолел "РБ Лейпциг" и вышел в финал Лиги Чемпионов.
Фанаты клуба были очень горды таким достижением любимой команды. Всю ночь они веселились на улицах Парижа, совсем забыв о коронавирусе.
Как сообщает Get French Football News, сразу 36 человек были арестованы ночью. Причина - использования петрд и нападение на сотрудников полиции.
PSG fans celebrate getting to the Champions League Final last night #PSG pic.twitter.com/mlpnDwq7o6— FootballAwaydays (@Awaydays23) August 19, 2020
Отметим, что "ПСЖ" - первая французская команд за 16 лет, которая