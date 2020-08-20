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Аналитик Ман Сити ушел от Гвардиолы в Монако

Франция
(1 голосов)

Аарон Бриггс будет помогать Нико Ковачу

Аналитик Ман Сити ушел от Гвардиолы в Монако
Новина українською

Любопытный "трансфер" сделал "Монако" - монегаски переманили аналитика Аарона Бриггса, который с 2018 года работал в штабе Пепа Гвардиолы в "Ман Сити", где отвечал за тактический разбор соперников.

До этого Бриггс в течение 7 лет работал с молодежкой "Горожан", помогая Патрику Виейра и Микелю Артете. Впоследствии оба состоялись как тренеры "взрослых" команд.

Кроме того, у англичанина имеется тренерский диплом категории А и научная степень по спортивному менеджменту.

В "Монако" отмечают, что предоставят Бриггсу больше свободы и докладывать он будет непосредственно главному тренеру Нико Ковачу.

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В статье: Манчестер Сити Монако Нико Ковач Пеп Гвардиола
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