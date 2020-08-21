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У Димитри Пайета обнаружен коронавирус

Франция
(1 голосов)

COVID-19 и не думает отступать

У Димитри Пайета обнаружен коронавирус
Новина українською

Тест полузащитника "Марселя" Димитри Пайета на коронавирусную инфекцию COVID-19 оказался положительным, как сообщает различные французские СМИ. Отметим, что это пятый случай инфицирования в клубе. Ранее коронавирус обнаружили у Стива Манданда, Валентена Ронжье, Максима Лопеса и Джордана Амави.

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Матч 1-го тура чемпионата Франции "Марсель" – "Сент-Этьен" перенесен из-за коронавируса у футболистов "Олимпика". Поединок должен был состояться 21 августа, но теперь команды сыграют в середине сентября – дату определят после согласования с телевещателем.

В прошлой кампании Лиги 1 "Марсель" занял второе место.

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В статье: Марсель Димитри Пайет Олимпик (Марсель) коронавирус
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Источник:
la1ere

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