Бордо - Нант 0:0. Самый скучный старт сезона в истории?

Вообще Лига 1 планировала, что новый сезон откроет матч "Марселя" и "Сент-Этьена", но его перенесли из-за вспышки коронавируса в лагере провансальцев. Как результат, сезон начался с "Дерби Атлантик".

Сегодняшний матч разбился на "до" и "после" уже на 17-й минуте, когда молодой хавбек "Бордо" Мехди Зеркан увидел перед собой красный свет за игру прямой ногой. Такое себе удаление, честно говоря - без ВАР фол рассмотреть было нелегко.

По итогу решение судей сломало игру обоим сторонам, заставив их делать то, чего они не умеют. В текущем составе жирондинцев нету скоростных вингеров для контратак. Раньше был Камано, но его продали в Россию. Оставшиеся Де Превиль и Хван опаснее на носовом платке, чем на дистанции. "Канарейки" же наоборот - умеют только убегать в контратаки, а вот их позиционное нападение стерильно и предсказуемо.

Как результат, оставшиеся 70 минут превратились в унылейшее зрелище, где было много борьбы, фолов, но совсем мало ударов и голевых моментов. Королями на поле были центрбеки - Косельни с одной стороны, и Паллуа с другой. Вратари же сделали ровно по одному сэйву - Лафон ногами отразил плотный дальний удар Башича, а Костиль потянул выстрел Саймона.

Кроме того, запомнилась хитрая попытка Отавио перекинуть вышедшего из ворот Лафона ударом метров с 40, но бразилец чуть промахнулся.

Итог - скучные и абсолютно справедливые нули. Прошлый чемпионат "Бордо" завершил на 12-й позиции, а "Нант" - на 13-й. С такой игрой "Канарейкам" выше точно не подняться. Ну а жирондинцам нужно просто играть аккуратнее - и дела должны наладиться. Сегодня команда показала, что умеет терпеть и у нее грамотно выстроена игра. Для старта совсем неплохо.

Бордо. "Матмют Атлантик"

"Бордо" - "Нант" - 0:0

"Бордо": Костиль - Сабали, Бесс, Косельни, Пундже (Кватенг, 75) - Зеркан, Отавио, Башич - Де Превиль (Бриан, 64), Маджа (Уден, 46), Хван (Калу, 75)

"Нант": Лафон - Фабио, Жиротто, Паллуа, Шарль Траоре (Аппиа, 82) - Бамба (Блас, 90), Луза, Мутуссами (Коко, 83), Чиривелья, Саймон - Кулибали (Ндилу, 67)

Предупреждения: Де Превиль, 59, Отавио, 87 - Шарль Траоре, 45, Чиривелья, 89, Ндилу, 90+1

Удаление: Зеркан, 17