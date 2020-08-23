Лига 1. Монако буксует, Гуири тащит Ниццу, а Лорьян и Ним разрывают

"Монако" в первом матче под руководством Нико Ковача показал все то же самое, что и в прошлом сезоне - вроде, и атаковали много, и 75% контроля, и моменты создавали, но безалаберность перевесила.

Монегаски привезли себе два мяча в стартовые 20 минут, позволив паре форвардов "Реймса" свободно разгуливать по своей половине. Потом команда Ковача, правда, героически отыгралась благодаря классным подачам со стандартов от Головина, но вырвать победу не вышло. Более того, в концовке ближе к третьему мячу был "Реймс", но Билаль Туре промазал по мячу в пяти метрах от ворот. Работы у Ковача еще непочатый край.

Монако. "Стад Луи II"

"Монако" - "Реймс" - 2:2

Голы: Дисаси, 45+2, Бадиашиле, 55 - Диа, 5, Б. Туре, 21

"Монако": Лекомт - Агилар, Бадиашиле, Дисаси, Балло Туре - Чуамени, Фофана, Головин (Аолу, 87) - Мартинш (Жюббель, 81), Бен Йеддер, Оньекуру (Диоп, 46)

"Реймс": Райкович - Фоке, Фаес, Абдельхамид, Конан - Кутеса (Бериша, 56), Шавалерен, Мунетси, Кафаро (Сьерхуйс, 60) - Б. Туре (Зенели, 60), Диа (Кассама, 78)

Предупреждения: Дисаси, 90 - Кутеса, 41, Фаес, 76, Фоке, 90

"Лорьян" отпраздновал возвращение в элиту после трехлетней паузы неожиданно легкой победой. "Страсбур" сегодня предстал дезорганизованной командой, которой сильно не хватало баланса. Четкая игра корпусом от Ажорка и хороший удар Шахири позволили эльзасцам выйти вперед, но дальше на поле была только одна команда.

Любопытно, что решающий гол для "Лорьяна" создал самый дорогой новичок в истории клуба - за австрийца Грбича "Мерлузовые" заплатили "Клермону" 8,5 млн евро, а сегодня он заработал и забил пенальти. Хороший дебют и для него, и для всего "Лорьяна".

Лорьян. "Ле Мустуар"

"Лорьян" - "Страсбур" 3:1

Голы: Висса, 51, Грбич, 60 (с пенальти), Амель, 87 - Шахири, 30

"Лорьян": Нарди - Мендес, Лапорт, Морель, Ле Гофф - Ле Фее, Лемуан (Ваджа, 71) - Диарра (Абержель, 12), Буасгар (Марво, 84), Висса, - Грбич (Амель, 84)

"Страсбур": Кавасима - Симакан, Коне, Митрович, Кароль - Сиссоко (Зои, 76), Прчич (Уорис, 64) - Лала (Джику, 64), Томассон (Саади, 83), Шахири (Бельгард, 76) - Ажорк

Предупреждения: Буасгар, 69, Ваджа, 72, Лапорт, 79 - Симакан, 37, Кароль, 82

Матч двух потенциальных аутсайдеров чемпионата неожиданно для всех превратился в одностороннее избиение. Фронтменом атак "Крокодилов" выступил норвежский левый защитник Биркир Мелинг, который в стартовые полчаса забил сам и ассистировал Кевину Денки.

Во втором тайме характер матча не поменялся, и "Ним" отгрузил совершенно нулевому сопернику еще два мяча. После игры футболисты "Бреста" жаловались на жару - даже в тени было +33. Для гостей из Бретани такой климат гораздо менее привычный, чем для южан.

Ним. "Стад Де Костьер"

"Ним" - "Брест" 4:0

Голы: Денки, 8, Мелинг, 31, Филиппото, 69, Коне, 84

"Ним": Рене - Рипар, Ландре, Мартинес, Мелинг (Мигел, 79) - До (Фомба, 56), Кубас (Сарр, 82) - Ферхат, Бенрау (Коне, 56), Филиппото - Денки

"Брест": Ларсонье - Пьер-Габриэль, Шардонне, Дювернь, Фоссюрье - Диалло, Белькебла (Тавареш, 67) - Онора (Шарбоннье, 46), Фавр, Ле Дуарон (Мбок, 79) - Кардона (Баттокьо, 67),

Предупреждения: До, 37, Бенрау, 42 - Фоссюрье, 35, Дювернь, 50, Пьер-Габриэль, 65

Удаление: Шардонне, 77

В последнем матче игрового дня "Ницца" добыла совершенно нелогичную победу над "Лансом". Гости забили первыми - с пенальти отличился воспитанник клуба Гаэль Какута, который вернулся домой спустя целых 13 лет.

"Орлята", несмотря на очевидное преимущество в кадрах и классе, атаковали медленно, беззубо и почти не угрожали воротам. И в первом, и во втором таймах "Ланс" был острее и нанес больше ударов в створ. Но в итоге гости капитулировали перед гением Амина Гуири. Воспитанник "Лиона" забил два эффектных мяча буквально из ничего, подарив команде три очка.

Летом "Ницца" серьезно скупилась, и новый собственник клуба - самый богатый британец из списка Forbes Джим Рэтклифф - рассчитывает побороться за медали. С такой игрой это "Орлятам" не светит, и Патрику Виейра надо срочно вносить коррективы. Гуири хорош, но в одиночку весь сезон не вытащит.

Ницца. "Альянц Ривьера"

"Ницца" - "Ланс" - 2:1

Голы: Гуири, 23, 75 - Какута, 11 (с пенальти)

"Ницца": Бенитес - Лотомба (Бюрнер, 90+2), Робсон Бамбу (Пельмар, 33), Данте, Камара - Тюрам (Ндойе, 68), Шнейдерлен, Лес-Мелу - Клод-Морис (Сильвестр, 90+2), Дольберг (Гессан, 90+1), Гуири

"Ланс": Лека - Градит, Баде, Медина - Мишлен, Дюкуре, Каюзак, Бура (Силла, 77) - Какута (Маурисио, 68) - Сотока (Жан, 61), Ганаго (Банза, 61)

Предупреждения: Данте, 10, Камара, 45+2 - Медина, 41, Каюзак, 51, Бура, 71