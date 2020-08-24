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СМИ: ПСЖ может воссоединить Суареса и Неймара в одной команде
Может тогда еще и Месси подпишут?
Приход Рональда Кумана в "Барселону" может поставить крест на карьере Луиса Суареса в клубе. Этим планируют воспользоваться многие.
Как сообщает испанский источник Sport.es, один из претендентов сейчас можно назвать "ПСЖ". Финал Лиги Чемпионов "девятка" клуба Мауро Икарди провел на скамейке запасных, а потому приход Суареса может показаться логичным.
Что интересно, Луис хорошо знаком с Неймаром и они несколько сезонов провели вместе. Вполне возможно, что именно бразилец может стать инициатором трансфера.
У Суареса остался еще один сезон по контракту с "Барселоной". На данный момент он оценивается в 28 миллионов евро.