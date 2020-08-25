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Три представителя Марселя заразились коронавирусом

Франция
(1 голосов)

Их имена не сообщаются

Три представителя Марселя заразились коронавирусом
Новина українською

Три представителя "Марселя" заразились коронавирусом, информирует сайт клуба.

Клуб передал необходимые данные в Лигу профессионального футбола Франции. Имена игроков или сотрудников клуба, которые инфицированы вирусом, не сообщаются.

18 августа стало известно о нескольких случаях заражения в клубе, по этой причине стартовый матч первого тура чемпионата Франции "Марсель" — "Сент-Этьен", запланированный на 21 августа, был перенесен на сентябрь.

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В статье: Марсель (Франция) Марсель
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