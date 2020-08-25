Франция
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Три представителя Марселя заразились коронавирусом
Их имена не сообщаются
Три представителя "Марселя" заразились коронавирусом, информирует сайт клуба.
Клуб передал необходимые данные в Лигу профессионального футбола Франции. Имена игроков или сотрудников клуба, которые инфицированы вирусом, не сообщаются.
18 августа стало известно о нескольких случаях заражения в клубе, по этой причине стартовый матч первого тура чемпионата Франции "Марсель" — "Сент-Этьен", запланированный на 21 августа, был перенесен на сентябрь.
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