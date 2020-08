Марсель продлил контракт с Манданда до 2024 года

Пресс-служба "Марселя" сообщает, что клуб продлил контракт с вратарем Стивом Манданда до 2024 года. 35-летний французский футболист выступает за команду с 2007 года.

В минувшем сезоне Манданда провел 29 матчей за "Марсель" и пропустил 30 голов.

Вместе с бело-голубыми голкипер становился чемпионом Франции (2010), трижды — обладателем Кубка французской лиги (2010, 2011, 2012) и дважды —Суперкубка страны (2010, 2011).

