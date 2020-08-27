Merci, Capitaine. ПСЖ попрощался с Тьяго Силвой

Один из лучших игроков "ПСЖ" в истории Тьяго Силва покидает клуб текущим летом. У него заканчивается действующий контракт.

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Сегодня парижане официально попрощались со своим капитаном, который восемь сезонов был лидером обороны. Было выпущено специальное видео в честь этого события.

????❤️???? #MerciCapitaine



You made history for this club



Forever in our hearts ???? ???????????????????????????? @tsilva3 ✊???? pic.twitter.com/eIxojGrMc4 — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 27, 2020

Силва подписал контракт с парижанами летом 2012-го, перейдя из "Милана" за 42 миллиона евро. С того времени бразилец смог провести 315 матчей и помог клубу завоевать 25 трофеев. Также доходил до первого в истории "ПСЖ" финала Лиги Чемпионов.