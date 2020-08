Merci, Capitaine. ПСЖ попрощался с Тьяго Силвой

Один из лучших игроков "ПСЖ" в истории Тьяго Силва покидает клуб текущим летом. У него заканчивается действующий контракт.

Сегодня парижане официально попрощались со своим капитаном, который восемь сезонов был лидером обороны. Было выпущено специальное видео в честь этого события.

????❤️???? #MerciCapitaine



You made history for this club



Forever in our hearts ???? ???????????????????????????? @tsilva3 ✊???? pic.twitter.com/eIxojGrMc4