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Merci, Capitaine. ПСЖ попрощался с Тьяго Силвой

Франция
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Бразилец провел в команде восемь лет

Merci, Capitaine. ПСЖ попрощался с Тьяго Силвой
UA-Футбол
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Один из лучших игроков "ПСЖ" в истории Тьяго Силва покидает клуб текущим летом. У него заканчивается действующий контракт.

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Сегодня парижане официально попрощались со своим капитаном, который восемь сезонов был лидером обороны. Было выпущено специальное видео в честь этого события.

Силва подписал контракт с парижанами летом 2012-го, перейдя из "Милана" за 42 миллиона евро. С того времени бразилец смог провести 315 матчей и помог клубу завоевать 25 трофеев. Также доходил до первого в истории "ПСЖ" финала Лиги Чемпионов.

Отметим, что с большой долей вероятности, Тьяго продолжит карьеру в "Челси".

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В статье: Тьяго Силва Пари Сен-Жермен (Париж)
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