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Merci, Capitaine. ПСЖ попрощался с Тьяго Силвой
Бразилец провел в команде восемь лет
Один из лучших игроков "ПСЖ" в истории Тьяго Силва покидает клуб текущим летом. У него заканчивается действующий контракт.
Сегодня парижане официально попрощались со своим капитаном, который восемь сезонов был лидером обороны. Было выпущено специальное видео в честь этого события.
????❤️???? #MerciCapitaine— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 27, 2020
You made history for this club
Forever in our hearts ???? ???????????????????????????? @tsilva3 ✊???? pic.twitter.com/eIxojGrMc4
Силва подписал контракт с парижанами летом 2012-го, перейдя из "Милана" за 42 миллиона евро. С того времени бразилец смог провести 315 матчей и помог клубу завоевать 25 трофеев. Также доходил до первого в истории "ПСЖ" финала Лиги Чемпионов.
Отметим, что с большой долей вероятности, Тьяго