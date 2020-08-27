Франция
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Монако купил защитника мадридского Атлетико
Кайо Энрике продолжит карьеру в Лиге 1
"Монако" на своем официальном сайте объявил о подписании пятилетнего контракта с левым защитником "Атлетико" Кайо Энрике. Сумма сделки - 8 млн евро.
23-летний бразилец пребывал на контракте у "Матрасников" с 2016 года, но шансов так и не получил, сыграв всего один поединок в Испании. Все остальное время он провел в арендах во "Флуминенсе", "Паране" и "Гремио", где был основным игроком.
Ранее этим летом монегаски купили другого защитника Акселя Дисаси из "Реймса".
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