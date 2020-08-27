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Монако купил защитника мадридского Атлетико

Франция
(1 голосов)

Кайо Энрике продолжит карьеру в Лиге 1

Монако купил защитника мадридского Атлетико
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"Монако" на своем официальном сайте объявил о подписании пятилетнего контракта с левым защитником "Атлетико" Кайо Энрике. Сумма сделки - 8 млн евро.

23-летний бразилец пребывал на контракте у "Матрасников" с 2016 года, но шансов так и не получил, сыграв всего один поединок в Испании. Все остальное время он провел в арендах во "Флуминенсе", "Паране" и "Гремио", где был основным игроком.

Ранее этим летом монегаски купили другого защитника Акселя Дисаси из "Реймса".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Монако Кайо Энрике
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