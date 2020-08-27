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Усиление под ЛЧ: Ренн подписал нападающего Амьена за 15 млн

Франция
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Серу Гирасси сыграет в Лиге чемпионов

Усиление под ЛЧ: Ренн подписал нападающего Амьена за 15 млн
Новина українською

Участник ЛЧ от Франции "Ренн" оформил трансфер центрфорварда "Амьена" Серу Гирасси. Сумма сделки составила 15 млн евро, контракт рассчитан на 5 лет.

Это уже вторая большая покупка для бретонцев этим летом. Ранее "Ренн" купил у "Лиона" хавбека Мартена Террье за 12 млн.

24-летний Гирасси выступал за "Амьен" с января 2019-го и в минувшем сезоне забил за клуб 9 голов в 23 матчах, но все-таки не сумел спасти команду от вылета. Также он поиграл за "Кельн", "Лилль" и "Осер".

Интересно, что для "Амьена" это самая крупная продажа в истории клуба. Ранее рекорд принадлежал Танги Ндомбеле (8 млн).

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В статье: Ренн Серу Гирасси Амьен
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