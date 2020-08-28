  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Лидер Лиона подхватил коронавирус и не поможет сборной Франции
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидер Лиона подхватил коронавирус и не поможет сборной Франции

Франция
(1 голосов)

Уссем Ауар не сыграет в Лиге наций

Лидер Лиона подхватил коронавирус и не поможет сборной Франции
Новина українською

Лидер полузащиты "Лиона" Уссем Ауар вчера сдал положительный тест на коронавирус. Теперь его ждет две недели самоизоляции, сообщает официальный сайт "Ткачей".

Это означает, что 22-летний полузащитник пропустит сегодняшний матч чемпионата против "Дижона", а также не поможет сборной Франции в играх Лиги наций против Швеции (5 сентября) и Хорватии (8 сентября).

Интересно, что прошлой осенью Ауара уже хотели заиграть за Францию, но вызов он не получил из-за повреждения. Между тем, Уссема активно зазывает к себе Алжир, откуда родом его родители.

Ауар в минувшем сезоне за "Лион" забил 9 голов и отдал 10 результативных передач в 41 матче.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лион Национальная сборная Франции Уссем Ауа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...