Лидер Лиона подхватил коронавирус и не поможет сборной Франции

Лидер полузащиты "Лиона" Уссем Ауар вчера сдал положительный тест на коронавирус. Теперь его ждет две недели самоизоляции, сообщает официальный сайт "Ткачей".

Это означает, что 22-летний полузащитник пропустит сегодняшний матч чемпионата против "Дижона", а также не поможет сборной Франции в играх Лиги наций против Швеции (5 сентября) и Хорватии (8 сентября).

Интересно, что прошлой осенью Ауара уже хотели заиграть за Францию, но вызов он не получил из-за повреждения. Между тем, Уссема активно зазывает к себе Алжир, откуда родом его родители.

Ауар в минувшем сезоне за "Лион" забил 9 голов и отдал 10 результативных передач в 41 матче.