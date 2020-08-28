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Битва финалистов ЛЧ. Бавария и ПСЖ готовы подписать Брозовича

Франция
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В Милане хорват удерживать не будут

Битва финалистов ЛЧ. Бавария и ПСЖ готовы подписать Брозовича
UA-Футбол
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Вероятно, что Марсело Брозович текущим летом покинет "Интер". За хорвата сейчас ведут борьбу два финалиста Лиги Чемпионов.

По данным Bild, "Бавария" ищет замену для Тьяго Алькантары. Они готовы подписать Брозовича в ближайшее время, который должен будет заменить испанца, почти подписавшего контракт с "Ливерпулем".

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А вот L'Equipe уверяет, что спортивный директор "ПСЖ" Леонардо также интересуется Марсело. Контракт Брозовича истекает летом 2022-го года.

Крайне вероятно, что Конте будет готов отпустить полузащитника. Его будет готов заменить Сандро Тонали.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Интер (Милан) Марсело Брозович Пари Сен-Жермен (Париж)
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