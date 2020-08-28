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Битва финалистов ЛЧ. Бавария и ПСЖ готовы подписать Брозовича
В Милане хорват удерживать не будут
Вероятно, что Марсело Брозович текущим летом покинет "Интер". За хорвата сейчас ведут борьбу два финалиста Лиги Чемпионов.
По данным Bild, "Бавария" ищет замену для Тьяго Алькантары. Они готовы подписать Брозовича в ближайшее время, который должен будет заменить испанца, почти подписавшего контракт с "Ливерпулем".
А вот L'Equipe уверяет, что спортивный директор "ПСЖ" Леонардо также интересуется Марсело. Контракт Брозовича истекает летом 2022-го года.
Крайне вероятно, что Конте будет готов отпустить полузащитника. Его будет готов