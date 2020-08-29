Франция
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Владельцы ПСЖ одобрили идею подписания Месси
Парижане готовы поспорить за аргентинского гения
"ПСЖ" готов приложить максимум усилий, чтобы подписать нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает издание Sport.
Владельцы парижан уже одобрили потенциальную сделку по аргентинскому форварду и готовы выделить деньги на его трансфер.
Спортивный директор чемпионов Франции Леонардо уже контактировал с представителями Месси, чтобы оценивать вероятность этой сделки.
Напомним, действующий контракт Месси с "Барселоной" рассчитан до июня 2021 года.
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Комментарии (8)
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Maldini (Киев)
29.08.2020 в 16:57
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balamyt (Boston)
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Инспектор ( )
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Michael-K (Івано-Франківськ)
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scorpius (Ck)
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balamyt (Boston)
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Dimka26 (Чернигов)
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Algrab (Костопiль)
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