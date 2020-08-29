Владельцы ПСЖ одобрили идею подписания Месси

ПЕРЕХОД"вилами по воде!"лЕО НЕ МОЖЕТ РОЗОРВАТЬ КОНТРАКТ С бАРСОЙ-ЭТО 700 МЛН ДОЛЯРОВ!ви меня поняли,а ЛЕОН поняль???Всё не так просто...подождём.осталось немного и всё станет понятным и ясным!!!ЛЕО ВЕЛИКИЙ ИГРОК И БАРСА ЭТО ПОНИМАЕТ!Потеряв ЕГО она опустится на дно!Лео не может ОДИН тянуть всю БАРСУ-НАДОЕЛО!ЕГО ПОНИМАЮ!