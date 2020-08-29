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Владельцы ПСЖ одобрили идею подписания Месси

Франция
(1 голосов)

Парижане готовы поспорить за аргентинского гения

Владельцы ПСЖ одобрили идею подписания Месси
Новина українською

"ПСЖ" готов приложить максимум усилий, чтобы подписать нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает издание Sport.

Владельцы парижан уже одобрили потенциальную сделку по аргентинскому форварду и готовы выделить деньги на его трансфер.

Спортивный директор чемпионов Франции Леонардо уже контактировал с представителями Месси, чтобы оценивать вероятность этой сделки.

Напомним, действующий контракт Месси с "Барселоной" рассчитан до июня 2021 года.

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В статье: Лионель Месси Барселона ПСЖ
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Комментарии (8)
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Maldini (Киев)
29.08.2020 в 16:57
ПЕРЕХОД"вилами по воде!"лЕО НЕ МОЖЕТ РОЗОРВАТЬ КОНТРАКТ С бАРСОЙ-ЭТО 700 МЛН ДОЛЯРОВ!ви меня поняли,а ЛЕОН поняль???Всё не так просто...подождём.осталось немного и всё станет понятным и ясным!!!ЛЕО ВЕЛИКИЙ ИГРОК И БАРСА ЭТО ПОНИМАЕТ!Потеряв ЕГО она опустится на дно!Лео не может ОДИН тянуть всю БАРСУ-НАДОЕЛО!ЕГО ПОНИМАЮ!
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+1
-2
balamyt (Boston)
29.08.2020 в 16:42
Я думаю что если Мессы уйдет из Барсы то только в МС к Пепу Гвардиола ..и там уже есть один арг. Агуэро...У ПСЖ уже есть 2 звезды...Неймар и Мбапе. они выживутМесси как Кавани .
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+1
0
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Инспектор ( )
29.08.2020 в 16:43
Может кто то из двоих уйдет в Барсу взамен?
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+1
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
29.08.2020 в 17:13
Думаю один з них - це Мбаппе скоріш за все в Реал піде, давно про це говорять...
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scorpius (Ck)
29.08.2020 в 16:47
Думаю, ты заблуждаешься, считая что Неймар будет плавить Месси. Скорее они вместе создадут синдикат против кого-то еще. Например против Тухеля)
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0
balamyt (Boston)
29.08.2020 в 17:04
Месси уже не до синдикатов И междусобойчиков.,..доиграть бы спокойне в Барсе ,но не дают ...революции ,или еще 2-3 года в МС , и..на покой в МLS (что вочти одно и тоже )
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Dimka26 (Чернигов)
29.08.2020 в 17:36
Все как бы хорошо. Пеп. Агуэро. все дружбаны... Хорошие бабки от шейхов. Но есть одно но..Это лига АПЛ. В которой у него не будет привычных забитых 30-35 голов за сезон, а условные 10-15.
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0
0
Algrab (Костопiль)
29.08.2020 в 16:27
оленю? Видай нам чергову маячню про " вялічіє" Барси...
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-1


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