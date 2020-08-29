Лига 1. Детсад Виейра снова побеждает, Камавинга блеснул за Ренн

"Ренн" на своем поле буквально втоптал в газон "Монпелье" - даром что счет наталкивает на мысль о равной игре. Бретонцы владели мячом под 70% времени, нанесли вдвое больше ударов и закономерно победили.

Первый мяч - результат флангового прорыва Рафиньи. Бразилец прострелил - и экс-хавбек "Говерлы" Ле Таллек срезал мяч в свои.

Обязан был до перерыва оформлять дубль и Адриен Юну, однако раз пробил в штангу, а второй - в перекладину. Хотя позиции были убойные.

Не поменяли рисунок игры и обоюдные удаления. Через 4 минуты после красной карточки Террье вундеркинд "Ренна" и один из главных талантов Лиги 1 Эдуардо Камавинга сотворил мини-шедевр, пройдя на ложных замахах всю защиту и положив мяч в дальний угол.

"Монпелье" отыграл один гол в добавленное время благодаря шикарному удару головой от Лаборда, но на большее гостей не хватило. Новый сезон они начали с поражения, тогда как у "Ренна" 4 очка после двух туров. Добротный старт.

Ренн. "Роазон Парк"

"Ренн" - "Монпелье" - 2:1

Голы: Ле Таллек, 22 (автогол), Камавинга, 77 - Лаборд, 90+1

"Ренн": Сален - Соппи, Да Сильва, Агер, Мауасса - Камавинга (Гбохо, 87), Нзонзи, Буриго (Мартен, 72) - Рафинья (Дель Кастильо, 87), Юну (Гирасси, 65), Террье

"Монпелье": Омлен - Педру Мендеш (Бенхама, 88), Ле Таллек, Конгре - Суке (Шкулетич, 88), Ферри (Самбия, 63), Шотар, Молле, Ристич (Ойонго, 62) - Саванье (Долли, 88) - Лаборд

Предупреждения: Нзонзи, 53, Да Сильва, 56, Буриго, 71 - Саванье, 45+1, Ристич, 60

Удаления: Террье, 73 - Молле, 43

Резко омолодившаяся "Ницца" добыла вторую победу подряд на старте чемпионата. А "Страсбур" потерпел второе кряду поражение.

"Орлята" не показали футбол высокого качества, но фрагментами неплохо прорывались левым краем, где активничал Камара, включали высокий прессинг, допускали меньше грубых ошибок - и этого хватило для справедливой победы над разбалансированным и беззубым соперником.

Единственный минус для команды Патрика Виейра - аж шесть желтых карточек до перерыва. Не сказать, что игра была грубой, но молодежь южан заметно нервничала, и арбитр ее не щадил.

Впрочем, победа есть победа. Дольберг сперва реализовал пенальти, заработанный благодаря прессингу в чужой штрафной, а во втором тайме реализовал выход один на один после неудачного для "Страсбура" рикошета. Что случилось с командой Тьерри Лоре за время карантина - неясно. Еще весной эльзасцы были одной из самых цепких оборон лиги, а с той игрой, которую команда показала в двух стартовых турах, ей одна дорога - на вылет.

Страсбург. "Стад де ла Мено"

"Страсбур" - "Ницца" - 0:2

Голы: Дольберг, 37 (с пенальти), 59

"Страсбур": Кавасима - Лала, Коне (Уорис, 46), Джику, Кароль (Каси, 64) - Симакан, Сиссоко - Беллегар (Линар, 83), Томассон (Саади, 63), Шахири (Зохи, 64) - Ажорг

"Ницца": Бенитес - Лотомба, Пельмар, Данте, Камара - Тюрам-Ульен (Трулье, 78), Шнейдерлен, Лес-Мелу - Сильвестр (Рони Лопеш, 62), Дольберг (Ндойе, 90), Гуири

Предупреждения: Коне, 36, Джику, 73 - Лотомба, 13, Шнейдерлен, 17, Данте, 24, Сильвестр, 27, Лис-Мелу, 42, Дольберг, 45+2