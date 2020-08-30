Лига 1. Бордо дал урок эффективности, а Монако и Лилль вспомнили катеначчо

"Лилль" сыграл сегодня в лучших традициях Кристофа Гальтье времен "Сент-Этьена" - забил один мяч, прижался к своим воротам и удержал победу. "Реймс" слишком поздно вспомнил, как создавать моменты.

Вторую игру подряд не могут найти себе места на поле новые форварды "Догов" Дэвид и Йылмаз, но их опять выручил Бамба: на этот раз Жонатан в коронном стиле сместился в центр и мощно пробил с правой в ближний угол. Райкович, прямо скажем, зазевался и не спас.

Кое-какие шансы у хозяев начали наклевываться минуты с 60-й, но ни Кафаро, ни Хорнби в створ ворот не попали, а гол Эль-Билаля Туре был отменен из-за очевидного офсайда. Слабовато, если честно, для полпреда Франции в ЛЕ. С другой стороны, "Лилль" закрылся так, что немногие команды во Франции смогли бы создать больше. Скучный матч.

Реймс. "Огюст Делоне"

"Реймс" - "Лилль" - 0:1

Гол: Бамба, 32

"Реймс": Райкович - Маресич, Фаэс, Абдельхамид, Конан - Кассама (Сирхуйс, 76) - Кутеса (Зенели, 60), Шавалерен, Мунетси (Бериша, 31), Кафаро (Донис, 60) - Туре (Хорнби, 76)

"Лилль": Меньян - Челик (Пье, 87), Жозе Фонте, Ботман, Брадарич - Иконе (Языджи, 79), Андре, Шека, Бамба - Йылмаз (Веа, 79), Дэвид (Араухо, 69)

Предупреждения: Фаэс, 75, Хорнби, 80, Шавалерен, 81, Райкович, 90+5 - Челик, 34

Победа "Канареек" над одним из аутсайдеров прошлого сезона получилось намного более энергозатратной, чем могла бы быть. Все из-за двух глупых удалений.

"Нант" забил два мяча в стартовые полчаса игры - Жиротто замкнул угловой, а Луза реализовал пенальти за фол на Фабио. Но оставшись в меньшинстве хозяева были вынуждены отдать мяч сопернику и прижаться ближе к своим воротам. Только отчаянная самоотдача всех футболистов и добротная игра Альбана Лафона в рамке ворот позволили "Канарейкам" удержать победу.

Из положительных новостей для "Нима" в этот вечер - только шедевр от Зинедина Ферхата, который перебросил Лафона метров с 35. Вышло очень красиво.

Нант. "Божуар"

"Нант" - "Ним" - 2:1

Голы: Жиротто, 11, Луза, 27 (с пенальти) - Ферхат, 57

"Нант": Лафон - Аппиа, Жиротто, Паллуа, Фабио - Луза, Чиривелья - Коко (Бамба, 76), Блас (Эмонд, 76), Саймон (Кастелетто, 90) - Коло (Абед, 56)

"Ним": Рейне - Рипар, Ландре, Мартинес (Сарр, 89), Мелинг - До, Кубас - Ферхат, Бенраху (Коне, 46), Филиппото (Дульевич, 80) - Денки

Предупреждения: Фабио, 9, Лафон, 90+4 - Денки, 3, Ландре, 35

Удаления: Луза, 47, Фабио, 87

Монегаски добыли первую победу с февраля, и она снова далась им очень непросто. Все из-за удаления Фофана в самом начале второго тайма.

До перерыва "Монако" полностью контролировал игру, несмотря на травму и замену Александра Головина. Свое превосходство подопечные Нико Ковача конвертировали в гол от центрбека Бадиашиле - между прочим, Бенуа забил во втором туре подряд. Но в меньшинстве монегаски были близки к поражению.

Если бы не шикарные сэйвы от Бенжамена Лекомта, ни о каких трех очках и речи быть не могло. Но вратарь "Монако" не подвел, да и "Мецу" креатива в концовке явно не хватило - одними навесами сложно выиграть у команды с французскими сборниками в составе. Теперь у монегасков 4 очка после 2 туров - неплохой старт для хорватского наставника.

Метц. "Сен-Симфорьен"

"Метц" - "Монако" - 0:1

Гол: Бадиашиле, 22

"Метц": Укиджа - Сентонз, Бронн, Бойе, Юдоль - Ангбан (Дьялло, 59), Маига, Пажо - Булайя (Сабали, 79), Ньян (Амброз, 70), Нгуэтте (Яде, 70)

"Монако": Лекомт - Агилар, Дисаси, Бадиашиле, Сидибе - Тчуамени (Марипан, 75), Фофана, Головин (Диоп, 16) - Желсон Мартинш (Жеббель, 76), Бен-Йеддер (Йоветич, 76), Оньекуру (Аолу, 59)

Предупреждения: Агилар, 19, Фофана, 24, Мартинш, 42, Тчуамени, 49

Удаление: Фофана, 46

После неожиданно легкой победы в первом туре над "Страсбуром, "Хеки" приехали на "Жоффруа Гишар" полными амбиций, но были переиграны по всем статьям.

"Лорьян" оказался не готов к стремительным атакам резко помолодевшего "Сент-Этьена": Аушиш, Норден и Буанга буквально разрывали их защиту на контратаках, а Ромен Амума четко завершал усилия партнеров голами. Получалось это у него сегодня максимально красиво - что с левой, что с правой.

Отмечаем отсутствие в заявке зеленых лидеров прошлого сезона - Будебуза, Паленсии, Хазри и Руффье. По слухам, их клуб всеми силами попытается продать как можно скорее, чтобы разгрузить платежку.

"Лорьян" о балласте такого класса может только мечтать. Тот состав, который есть у "Хеков", даже на опасный момент на "Жоффруа Гишаре" не сподобился.

Сент-Этьен. "Жоффруа Гишар"

"Сент-Этьен" - "Лорьян" - 2:0

Голы: Амума, 19, 51

"Сент-Этьен": Мулен - Дебюши, Фофана, Колодзейчак, Масон (Дьюссе, 90+2) - Камара, Нею (Ривера, 71) - Буанга (Мвила, 71), Норден (Крассо, 82), Аушиш - Амума (Монне-Паке, 72)

"Лорьян": Нарди - Мендес, Лапорт, Морель, Ле Гофф - Ле Фее (Амель, 58), Лемуан (Марво, 86), Абержель - Буасгар, Грбич (Бозок, 58), Висса (Диарра, 74)

Предупреждения: Нею, 27, Фофана, 78 - Ле Фее, 28

Более опытный "Бордо" провел мастер-класс по эффективности действий для "Анже" на его же поле. Жирондинцы меньше владели мячом и на некоторых отрезках выглядели пассивно, но закончили встречу с 7 ударами в створ против 2 у "Ле Ско".

Судьбу матча "Бордо" решил за три минуты: сперва Маджа вогнал мяч в сетку после скидки от Косельни; а затем Башич прорвался через центр после хорошего паса Хвана и хладнокровно переиграл Бернардони.

К чести "Анже", он бежал вперед и настойчиво атаковал после перерыва, но защита жирондинцев, ведомая нестареющим Косельни, сегодня выглядела предельно слаженно. Все, что удалось выжать хозяевам - это удар в каркас от Тиуба. Теперь у "Бордо" 4 очка после двух туров - и это хороший старт для команды, которая за неделю до начала сезона сменила тренера.

Анже. "Раймон Копа"

"Анже" - "Бордо" - 0:2

Голы: Маджа, 25, Башич, 27

"Анже": Бернардони - Бамба, Траоре, Тома, Думбия - Сантамария - Эль-Мелали (Капель, 66), Фульжини (Кулибали, 90+1), Мангани (Бобишон, 80), Тиуб (Шо, 81) - Канга (Баокен, 66)

"Бордо": Костиль - Сабали, Косельни, Бесс, Бенито - Башич, Отавио - Хван (Калу, 78), Де Превиль (Рубен Пардо, 78), Уден (Пундже, 90+1) - Маджа (Бриан, 66)

Предупреждения: Сантамария, 84 - Уден, 37, Сабали, 54, Башич, 65