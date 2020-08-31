  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Марсель бесплатно подписал знаменитого японца
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марсель бесплатно подписал знаменитого японца

Франция
(1 голосов)

Юто Нагатомо снова сыграет в ЛЧ

Марсель бесплатно подписал знаменитого японца
Новина українською

"Марсель" объявил о переходе опытного левого защитника Юто Нагатомо. Соглашение рассчитано на один сезон.

33-летний японец ранее бесплатно покинул "Галатасарай", где провел последние 2,5 сезона и выиграл два чемпионства. Его лучшие годы прошли в Серии А, где Юто сыграл 186 матчей (9 голов) за "Интер" и "Чезену". Кроме того, на счету Нагатомо 122 матча (4 гола) за японскую сборную.

В "Марселе", вероятно, ветеран будет сменщиком для Жордана Амави, у которого после ухода Патриса Эвра вообще не было конкурентов слева в обороне.

Напомним, из-за санкций от УЕФА "Марсель" перед ЛЧ почти лишен возможности делать трансферы за деньги, поэтому и ограничивается свободными агентами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юто Нагатомо Галатасарай (Стамбул) Марсель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...