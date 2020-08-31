Марсель бесплатно подписал знаменитого японца

"Марсель" объявил о переходе опытного левого защитника Юто Нагатомо. Соглашение рассчитано на один сезон.

33-летний японец ранее бесплатно покинул "Галатасарай", где провел последние 2,5 сезона и выиграл два чемпионства. Его лучшие годы прошли в Серии А, где Юто сыграл 186 матчей (9 голов) за "Интер" и "Чезену". Кроме того, на счету Нагатомо 122 матча (4 гола) за японскую сборную.

В "Марселе", вероятно, ветеран будет сменщиком для Жордана Амави, у которого после ухода Патриса Эвра вообще не было конкурентов слева в обороне.

Напомним, из-за санкций от УЕФА "Марсель" перед ЛЧ почти лишен возможности делать трансферы за деньги, поэтому и ограничивается свободными агентами.