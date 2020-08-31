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Коман: Мое возвращение в ПСЖ? Невозможно, пока там есть Неймар

Франция
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Француз вряд ли выиграет конкуренцию

Коман: Мое возвращение в ПСЖ? Невозможно, пока там есть Неймар
UA-Футбол
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Воспитанник "ПСЖ" Кингсли Коман ответил, есть ли шанс, что он вернется в Париж.

"Это сложно. Невозможно, пока там играет Неймар. На данный момент "ПСЖ" не входит в мои планы. С другой стороны, я планирую играть еще восемь-девять лет на высоком уровне, потому ничего нельзя исключать.

"ПСЖ" всегда будет моим любимым клубом. Но уход оттуда стал моим правильным решением, после этого я выиграл Лигу Чемпионов", - приводит слова француза Goal.

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Отметим, что именно Коман стал героем прошедшего финала и принес победу "Баварии".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Неймар Кингсли Коман Пари Сен-Жермен (Париж)
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