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Замена Тьяго Силве: Пари Сен-Жермен начал переговоры с защитником Интера

Франция
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Речь о Шкриньяре

Замена Тьяго Силве: Пари Сен-Жермен начал переговоры с защитником Интера
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Французский "Пари Сен-Жермен" начал переговоры с центральным защитником "Интера" Миланом Шкриньяром – об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

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По информации источника, "ПСЖ" еще не сделал официального предложения по трансферу футболиста. Для парижан Милан может стать заменой защитнику Тьяго Силве, который присоединился к лондонскому "Челси" на правах свободного агента.

Напомним, Шкриньяр перешел в "Интер" летом прошлого года из "Сампдории. Контракт защитника с "нерадзурри" истекает летом 2023 года. В прошлом сезоне Милан сыграл в 42 матчах во всех турнирах (2 результативные передачи, 9 "горчичников").

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В статье: Тьяго Силва Интер (Милан) Пари Сен-Жермен (Париж) Милан Шкриньяр Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Джанлука ди Марцио
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Источник:
Di Marzio

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