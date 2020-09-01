В пару к Неймару. Луис Суарес может оказаться в ПСЖ

Будущее Луиса Суареса еще неопределенно. Вероятнее всего, он покинет "Барселону" летом.

Читайте также Сегодня Куман может встретиться с Суаресом и обсудить будущее Луиса в Барселоне

В гонку за игроком включился "ПСЖ". По информации Sports.es, форварда в Париже хотел бы видеть Неймар, с которым они вместе выступали в "Барселоне" несколько лет.

Однако пока что парижане не контактировали с уругвайцем. Трансфер может быть осуществлен, если Суарес сможет разорвать контракт с "Барселоной".