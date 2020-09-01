Франция
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В пару к Неймару. Луис Суарес может оказаться в ПСЖ
Переход лоббирует бразилец
Будущее Луиса Суареса еще неопределенно. Вероятнее всего, он покинет "Барселону" летом.
В гонку за игроком включился "ПСЖ". По информации Sports.es, форварда в Париже хотел бы видеть Неймар, с которым они вместе выступали в "Барселоне" несколько лет.
Однако пока что парижане не контактировали с уругвайцем. Трансфер может быть осуществлен, если Суарес сможет разорвать контракт с "Барселоной".
Ранее, главным претендентом на Луиса
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