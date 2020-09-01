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В пару к Неймару. Луис Суарес может оказаться в ПСЖ

Франция
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Переход лоббирует бразилец

В пару к Неймару. Луис Суарес может оказаться в ПСЖ
UA-Футбол
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Будущее Луиса Суареса еще неопределенно. Вероятнее всего, он покинет "Барселону" летом.

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В гонку за игроком включился "ПСЖ". По информации Sports.es, форварда в Париже хотел бы видеть Неймар, с которым они вместе выступали в "Барселоне" несколько лет.

Однако пока что парижане не контактировали с уругвайцем. Трансфер может быть осуществлен, если Суарес сможет разорвать контракт с "Барселоной".

Ранее, главным претендентом на Луиса считался "Ювентус".

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В статье: Ювентус (Турин) Неймар Луис Суарес Барселона Пари Сен-Жермен (Париж)
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