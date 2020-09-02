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Официально: Фолланд – игрок Монако

Франция
(1 голосов)

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Официально: Фолланд – игрок Монако
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Нападающий Кевин Фолланд стал футболистом "Монако" – об этом сообщает пресс-служба монегасков.

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28-летний немецкий исполнитель подписал трудовой договор с французским клубом до конца июня 2024 года. По информации Transfermarkt и СМИ, покупка нападающего у "Байера" обошлась "Монако" в 15,5 миллиона евро. Ранее 28-летний Кевин защищал цвета "Мюнхена-1860" и "Хоффенхайма".

В сезоне-2019/20 Фолланд сыграл за "фармацевтов" 40 матчей – в его активе 12 голов и 10 результативных передач. Напомним, еще один лидер "Байера", Кай Хавертц, вскоре станет футболистом лондонского "Челси".

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В статье: Байер (Леверкузен) Монако Кевин Фолланд Монако (Франция)
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Комментарии (2)
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nabo32
02.09.2020 в 13:53
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Footballhead (м. Чернігів)
02.09.2020 в 13:08
Риболовлєв там шо, осетрової ікри обжерся, шо він так розійшовся? Несподіваний трансфер і дуже якісний для Монако. Буде дуже цікаво подивитися на Фолланда в незвичному для нього чемпі, тим паче, що ґазети його неодноразово хотіли відправити в АПЛ.
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