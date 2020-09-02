Официально: Фолланд – игрок Монако

Нападающий Кевин Фолланд стал футболистом "Монако" – об этом сообщает пресс-служба монегасков.

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28-летний немецкий исполнитель подписал трудовой договор с французским клубом до конца июня 2024 года. По информации Transfermarkt и СМИ, покупка нападающего у "Байера" обошлась "Монако" в 15,5 миллиона евро. Ранее 28-летний Кевин защищал цвета "Мюнхена-1860" и "Хоффенхайма".

???????? Deutsche Qualität in Monaco ???? pic.twitter.com/4CKS3Oh9bR — AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) September 2, 2020

В сезоне-2019/20 Фолланд сыграл за "фармацевтов" 40 матчей – в его активе 12 голов и 10 результативных передач. Напомним, еще один лидер "Байера", Кай Хавертц, вскоре станет футболистом лондонского "Челси".