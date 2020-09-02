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У Неймара и ещё троих футболистов ПСЖ обнаружен коронавирус

Франция
(1 голосов)

Все они отдыхали на Ибице

У Неймара и ещё троих футболистов ПСЖ обнаружен коронавирус
Новина українською

Сразу несколько звёздных футболистов "Пари Сен-Жермен" заразились коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба клуба, по итогам тестирования в команде было выявлено трое инфицированных. Все они продолжат проходить проверки в течение ближайших нескольких дней.

По информации L’Equipe, третьим заражённым стал нападающий Неймар. Также наличие инфекции было подтверждено у полузащитников Анхеля Ди Марии и Леандро Паредеса, чьи тесты в прошлый раз оказались сомнительными. Все три игрока недавно вернулись с отпуска на Ибице.

Из-за пандемии коронавируса минувший розыгрыш Лиги 1 был завершён досрочно, а "ПСЖ" был признан чемпионом Франции. Также команда дошла до финала Лиги чемпионов, в котором со счётом 0:1 уступила мюнхенской "Баварии".

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В статье: Неймар ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
02.09.2020 в 17:05
Можно ПСЖ и не начинать чемпионат и сразу объявить их чемпионами. А отдых пусть используют для удачного выступления в Лиге Чемпионов..
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