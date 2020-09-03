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Диагноз – COVID-19. Неймар поделился информацией о своем состоянии здоровья
И поблагодарил болельщиков
Бразильский нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар отреагировал в Instagram Stories на реакцию СМИ и фанатов по поводу своего позитивного теста на коронавирусную инфекцию фотографией с сыном:
"Мы в порядке, спасибо за сообщения".
Напомним, что помимо Неймара коронавирус был подтвержден у партнеров бразильца по команде – полузащитников Анхеля Ди Марии и Леандро Паредеса. В прошлом сезоне Неймар сыграл в 27 матчах за "Пари Сен-Жермен" во всех турнирах (19 голов и 12 результативных передач). В финале Лиги чемпионов команда Неймара уступила мюнхенской "Баварии" со счетом 0:1.