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Диагноз – COVID-19. Неймар поделился информацией о своем состоянии здоровья

Франция
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И поблагодарил болельщиков

Диагноз – COVID-19. Неймар поделился информацией о своем состоянии здоровья
Новина українською

Бразильский нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар отреагировал в Instagram Stories на реакцию СМИ и фанатов по поводу своего позитивного теста на коронавирусную инфекцию фотографией с сыном:

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"Мы в порядке, спасибо за сообщения".

Напомним, что помимо Неймара коронавирус был подтвержден у партнеров бразильца по команде – полузащитников Анхеля Ди Марии и Леандро Паредеса. В прошлом сезоне Неймар сыграл в 27 матчах за "Пари Сен-Жермен" во всех турнирах (19 голов и 12 результативных передач). В финале Лиги чемпионов команда Неймара уступила мюнхенской "Баварии" со счетом 0:1.

Диагноз – COVID-19. Неймар поделился информацией о своем состоянии здоровья - изображение 1

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж коронавирус
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