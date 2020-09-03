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Гендузи может перебраться во Францию

Франция
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Игроком интересуется ПСЖ

Гендузи может перебраться во Францию
Новина українською

Гендузи нужен парижскому гранду. По информации Daily Mirror, "ПСЖ" может подписать в ближайшее время полузащитника "Арсенала" Маттео Гендузи. 21-летний француз хочет покинуть "канониров", ввиду конфликта с тренером Микелем Артетой и руководством клуба.

Ранее сообщалось, что "Валенсия" ждет ответа "Арсенала" по Гендузи.

В минувшем сезоне на счету француза 2 голевые передачи в 24 матчах АПЛ.

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В статье: Арсенал (Лондон) ПСЖ Маттео Гендузи
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