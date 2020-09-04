Франция
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ПСЖ может помешать Реалу подписать 17-летнего полузащитника Ренна
Через год за него будет сумасшедшая борьба
Полузащитник "Ренна" Эдуарду Камавинга - один их самых талантливых молодых игроков Франции. В 17 лет он вошел сборную сезона Лиги 1.
Главным претендентом на него считался "Реал", однако сейчас интерес к нему приписывают и "ПСЖ". Руководство парижан внимательно следит за прогрессом полузащитника и постарается переманить его следующим летом.
Сейчас Камавинга оценивается в 37 с половиной миллионов. Его контракт с "Ренном" истекает в 2022-м.
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Источник:Mundo Deportivo
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