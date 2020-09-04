  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ может помешать Реалу подписать 17-летнего полузащитника Ренна
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ может помешать Реалу подписать 17-летнего полузащитника Ренна

Франция
(1 голосов)

Через год за него будет сумасшедшая борьба

ПСЖ может помешать Реалу подписать 17-летнего полузащитника Ренна
UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Ренна" Эдуарду Камавинга - один их самых талантливых молодых игроков Франции. В 17 лет он вошел сборную сезона Лиги 1.

Читайте такжеКамавинга: Переход в Реал? Посмотрим, что будет в конце сезона

Главным претендентом на него считался "Реал", однако сейчас интерес к нему приписывают и "ПСЖ". Руководство парижан внимательно следит за прогрессом полузащитника и постарается переманить его следующим летом.

Сейчас Камавинга оценивается в 37 с половиной миллионов. Его контракт с "Ренном" истекает в 2022-м.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Ренн Пари Сен-Жермен (Париж) Эдуарду Камавинга
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Mundo Deportivo
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...