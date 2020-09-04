Вирус добрался до тренеров. Ковач - первый наставник Лиги 1, подхвативший COVID-19

Продолжаем информировать вас о новых случаях заражения коронавирусом. На этот раз, два случая зафиксированы в "Монако".

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Французский клуб заявил об инфицированных, однако имена не назвал. Издание L’Equipe сообщает, что один из них - главный тренер команды Нико Ковач. Если информация подтвердится, то хорват станет первым заболевшим наставником Лиги 1.

Ближайший матч "Монако" сыграет 13-го сентября против "Нанта".