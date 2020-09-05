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ПСЖ выкупил у Севильи Серхио Рико

Франция
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Испанец будет дублером Кейлора Наваса

ПСЖ выкупил у Севильи Серхио Рико
Новина українською

"ПСЖ" и "Севилья" договорились о полноценном трансфере вратаря Серхио Рико.

27-летний испанец выступал за чемпионом Франции в прошлом сезоне на правах аренды, после чего "ПСЖ" воспользовался опцией выкупа игрока за 6 миллионов евро. Договор сторон рассчитан до 2024 года.

Рико в минувшем сезоне был дублером основного вратаря "ПСЖ" Кейлора Наваса и в Лиге 1 провел всего два матча.

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В статье: Севилья (Испания) Серхио Рико ПСЖ
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