ПСЖ выкупил у Севильи Серхио Рико

"ПСЖ" и "Севилья" договорились о полноценном трансфере вратаря Серхио Рико.

27-летний испанец выступал за чемпионом Франции в прошлом сезоне на правах аренды, после чего "ПСЖ" воспользовался опцией выкупа игрока за 6 миллионов евро. Договор сторон рассчитан до 2024 года.

Рико в минувшем сезоне был дублером основного вратаря "ПСЖ" Кейлора Наваса и в Лиге 1 провел всего два матча.