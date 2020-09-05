Франция
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ПСЖ выкупил у Севильи Серхио Рико
Испанец будет дублером Кейлора Наваса
"ПСЖ" и "Севилья" договорились о полноценном трансфере вратаря Серхио Рико.
27-летний испанец выступал за чемпионом Франции в прошлом сезоне на правах аренды, после чего "ПСЖ" воспользовался опцией выкупа игрока за 6 миллионов евро. Договор сторон рассчитан до 2024 года.
@sergiorico25#Rico2024 pic.twitter.com/eCLzV2OASh— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 5, 2020
Рико в минувшем сезоне был дублером основного вратаря "ПСЖ" Кейлора Наваса и в Лиге 1 провел всего два матча.
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